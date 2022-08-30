Обшуки у посадовців Запоріжжя: що розслідують правоохоронці

Слідство ведеться за трьома статтями Кримінального кодексу

Контррозвідники СБУ спільно з НАБУ проводили низку обшуків в органах влади Запоріжжя через ймовірне незаконне привласнення гуманітарної допомоги, що була надана області від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Обшуки проводилися у:

міській раді;

обласній військовій адміністрації;

складських приміщеннях та за адресами проживання причетних до злочину осіб.

Під час слідчих дій у посадовців Запорізької міськради було виявлено:

речовини, схожі на наркотичні засоби, які були направлені на експертизу;

незареєстровану вогнепальну зброю та набої до неї;

велику кількість готівки.

6 фото На весь екран











Слідство ведеться за трьома статтями Кримінального кодексу:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою);

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі);

ст. 368-5 (незаконне збагачення).

Зазначається, що розслідування здійснюють за зверненням Служби зовнішньої розвідки України.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему незаконного збагачення у Запоріжжі. Щоденний незаконний прибуток складав два мільйони гривень.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України повідомила про підозру депутату Енергодарської міської ради Запорізької області. Зловмисник добровільно пішов на співпрацю з ворогом, очоливши так звану «військово-цивільну адміністрацію із центром у місті Енергодар»