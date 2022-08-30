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Обшуки у посадовців Запоріжжя: що розслідують правоохоронці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обшуки у посадовців Запоріжжя: що розслідують правоохоронці
Серед іншого, обшуки проходять у міськраді, обласній військовій адміністрації, складських приміщеннях
фото: пресслужба СБУ

Слідство ведеться за трьома статтями Кримінального кодексу

Контррозвідники СБУ спільно з НАБУ проводили низку обшуків в органах влади Запоріжжя через ймовірне незаконне привласнення гуманітарної допомоги, що була надана області від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє пресслужба  СБУ.

Обшуки проводилися у:

  • міській раді;
  • обласній військовій адміністрації;
  • складських приміщеннях та за адресами проживання причетних до злочину осіб.

Під час слідчих дій у посадовців Запорізької міськради було виявлено:

  • речовини, схожі на наркотичні засоби, які були направлені на експертизу;
  • незареєстровану вогнепальну зброю та набої до неї;
  • велику кількість готівки.
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Слідство ведеться за трьома статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою);
  • ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі);
  • ст. 368-5 (незаконне збагачення).

Зазначається, що розслідування здійснюють за зверненням Служби зовнішньої розвідки України.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему незаконного збагачення у Запоріжжі. Щоденний незаконний прибуток складав два мільйони гривень. 

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України повідомила про підозру депутату Енергодарської міської ради Запорізької області. Зловмисник добровільно пішов на співпрацю з ворогом, очоливши так звану «військово-цивільну адміністрацію із центром у місті Енергодар»

Теги: СБУ Державне бюро розслідувань Запоріжжя обшук

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