  1. Головна
  2. Новини
  3. Суд обрав запобіжний захід екскерівнику АРМА
рус
    Новини

    Суд обрав запобіжний захід екскерівнику АРМА

    НАБУ повідомило ексголові АРМА Антону Янчуку про підозру у зловживанні владою та розтраті 426 млн грн - Суд обрав запобіжний захід екскерівнику АРМА
    НАБУ повідомило ексголові АРМА Антону Янчуку про підозру у зловживанні владою та розтраті 426 млн грн
    фото з відкритих джерел

    Підозрюваному інкримінують зловживання та розтрату арештованого майна на 426 млн гривень

    Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому голові АРМА (Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів) Антону Янчуку. Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

    Підозрюваному інкримінують зловживання та розтрату арештованого майна на 426 млн гривень.

    Суддя призначив заставу (як запобіжний захід) у розмірі 3 101 250 гривень.

    Строк дії запобіжного заходу – до 12 вересня.

    Також на ексголову АРМА поклали ряд процесуальних обов’язків, передбачених ст. 194 КПК України.

    Як раніше повідомлялося, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило колишньому голові Нацагентства з управління арештованим майном (АРМА) Антону Янчуку про підозру у зловживанні владою та розтраті 426 млн гривень.

    Читайте також: Хранитель майна корупціонерів. Що відбувається з конкурсом на керівника АРМА?
    Теги: суд НАБУ корупція в Україні суддя Україна Антикорупційний суд АРМА Вищий антикорупційний суд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Суд обрав запобіжний захід екскерівнику АРМА