Суд обрав запобіжний захід екскерівнику АРМА
Підозрюваному інкримінують зловживання та розтрату арештованого майна на 426 млн гривень
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому голові АРМА (Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів) Антону Янчуку. Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
Підозрюваному інкримінують зловживання та розтрату арештованого майна на 426 млн гривень.
Суддя призначив заставу (як запобіжний захід) у розмірі 3 101 250 гривень.
Строк дії запобіжного заходу – до 12 вересня.
Також на ексголову АРМА поклали ряд процесуальних обов’язків, передбачених ст. 194 КПК України.
Як раніше повідомлялося, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило колишньому голові Нацагентства з управління арештованим майном (АРМА) Антону Янчуку про підозру у зловживанні владою та розтраті 426 млн гривень.