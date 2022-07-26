Суд обрав запобіжний захід екскерівнику АРМА

НАБУ повідомило ексголові АРМА Антону Янчуку про підозру у зловживанні владою та розтраті 426 млн грн

Підозрюваному інкримінують зловживання та розтрату арештованого майна на 426 млн гривень

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому голові АРМА (Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів) Антону Янчуку. Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Підозрюваному інкримінують зловживання та розтрату арештованого майна на 426 млн гривень.

Суддя призначив заставу (як запобіжний захід) у розмірі 3 101 250 гривень.

Строк дії запобіжного заходу – до 12 вересня.

Також на ексголову АРМА поклали ряд процесуальних обов’язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Як раніше повідомлялося, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило колишньому голові Нацагентства з управління арештованим майном (АРМА) Антону Янчуку про підозру у зловживанні владою та розтраті 426 млн гривень.