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ДБР викрило масштабну злочинну схему в органах влади Запоріжжя

Надія Карбунар
glavcom.ua
ДБР викрило масштабну злочинну схему в органах влади Запоріжжя
Слідчі ДБР затримали одного із посередників «на гарячому»
фото: ДБР/Telegram

У обласній адміністрації та мерії брали хабарі за позитивний розгляд заявки на перетин лінії зіткнення

Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему незаконного збагачення у Запоріжжі. Щоденний незаконний прибуток складав два мільйони гривень. Про це інформує пресслужба відомства.

У травні цього року рішенням Ради оборони Запорізької області було затверджено Порядок перетинання лінії зіткнення громадянами України. Відповідно до нього українці мають подавати відповідні заявки, які розглядаються уповноваженими особами та на їх основі формуються відповідні списки

Але окремі «ділки» Запорізької ОВЦА, міської ради, а також правоохоронних органів організували злочинну схему отримання неправомірної вигоди за «швидкий» та позитивний розгляд таких заявок.

Для того аби пришвидшити процедуру, охочим пропонували заплатити. Була розроблена ціла система поборів із громадян, в залежності від засобу пересування та швидкості розгляду питання.

Сьогодні, 13 серпня, працівники ДБР провели понад 20 обшуків у: Запорізькій ОВЦА, міській раді, правоохоронних органах області, у тому числі у осіб, які можуть бути причетні до цієї злочинної схеми.

З-поміж іншого слідчі ДБР затримали одного із посередників «на гарячому» у момент передачі коштів у сумі 1 400 дол. США за «позитивний» розгляд заяви особи.

Схема зламана, під час війни не припустимо наживатись на бідах співвітчизників.

Готується повідомлення зловмисникам про підозру.

У ДБР також наголосили, що викрити злочинну схему вдалося під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора та у чіткій взаємодії з віцепрем’єр-міністеркою – міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Іриною Верещук.

Раніше працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді колишньому міністру оборони України Михайлу Єжелю, який погодивши підписання «Харківських угод» сприяв Російській Федерації в окупації Криму. 

Теги: хабар обшук Запоріжжя ДБР

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Кримінал

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