НАБУ повідомило про нову підозру екснардепу Мартиненку

Екснардеп уже є обвинуваченим щодо іншого провадження, яким займаються НАБУ та САП

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру колишньому народному депутату України, ексголові комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки в одержанні неправомірної вигоди та відмиванні коштів.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

«Слідство встановило, що в липні 2014 року колишній народний депутат отримав від керівництва чеської компанії Skoda JS a.s. (входить до холдингу «Об’єднані машинобудівні заводи», що належить російському «Газпромбанку») неправомірну вигоду у €311,6 тисячі за сприяння у просуванні їхніх інтересів в Україні», – йдеться в повідомленні.

Там розповіли, що кошти екснардепу відправили під виглядом оплати агентських послуг за угодою між Skoda та повʼязаною з екснардепом кіпрською компанією. Потім ці гроші легалізували за допомогою ще однієї компанії з Британських Віргінських Островів.

Цими грошима екснардеп сплачував за навчання, відпочинок, оренду житла та за інші свої потреби та своїх родичів.

Що стосується працівників чеської компанії Skoda, то справу проти них розслідують чеські правоохоронці – вони вже оголосили підозру шести особам.

Ім'я екснардепа у повідомленні не зазначається. Поінформоване джерело підтвердило агентству «Інтерфакс-Україна», що йдеться про народного депутата Верховної Ради III-VII скликань (1998-2015 роки) Миколу Мартиненка, який у 2012-2015 роках очолював парламентський комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

Раніше швейцарські правоохоронці заявили, що Мартиненко та Павло Скаленко підозрювались у тому, що відкривали у швейцарських банках рахунки, з яких купували нерухоме майно та активи у Швейцарії та інших країнах — таким чином відмиваючи кошти, отримані незаконним шляхом в Україні та Чехії.

За даними слідства, колишній депутат доручив Скаленку створити офшорну компанію в Республіці Панама. Її директорами виступали різні громадяни Панами, але всі вони призначили Мартиненка своїм уповноваженим представником.

Відтак, стверджують правоохоронці, за вказівкою Мартиненка його спільник відкривав банківські рахунки у Швейцарії від імені офшорної компанії, зазначаючи в документах бенефіціарним власником активів Мартиненка.

Сам Мартиненко своєї провини за цими звинуваченнями не визнавав.

Справа у Швейцарії пов’язана із українською справою щодо колишнього народного депутата та його спільників, яку вели НАБУ й САП і яка нині розглядається у Вищому антикорупційному суді.

Як повідомлялося, 22 травня 2018 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт за обвинуваченням Мартиненка, а також Сергія Переломи, Руслана Журила, Олександра Сорокіна, Володимира Богданця та Валерія Василькова у справі про заволодіння коштами держпідприємств «СхідГЗК» та «Енергоатом».

Їм інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 1 ст. 255 КК України (створення злочинної організації).

Мартиненку та Василькову інкримінують заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» під час укладення та виконання контрактів щодо постачання обладнання для зазначеного підприємства від чеської компанії Skoda JS, укладення та виконання контракту між Skoda JS та компанією Bradcrest Investments SA на загальну суму EUR6,4 млн.

Крім того, Мартиненка, Перелому, Журила, Сорокіна і Богданця обвинувачують у заволодінні коштами ДП «СхідГЗК» у сумі $17,28 млн шляхом неправомірного укладення та подальшого виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП «СхідГЗК» через австрійську компанію-посередника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, підконтрольну учасникам злочинної організації.