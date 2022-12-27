Головна Країна Політика
search button user button menu button

Офіс президента готує звільнення Татарова – джерело

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Офіс президента готує звільнення Татарова – джерело
фото з відкритих джерел

Офіційно про звільнення Татарова буде повідомлено під час новорічних свят, аби не привертати до цієї новини значну увагу

Заступник голови офісу президента України Андрій Татаров найближчим часом буде звільнений. Про це «Главкому» повідомило джерело в «Слузі народу».

Джерело зазначає, що, ймовірно, офіційно про це буде повідомлено під час новорічних свят аби не привертати до цієї новини значну увагу.

Раніше повідомлялося, що Татаров залишається заступником керівника Офісу президента, бо це вигідно Банковій. Крім того, зазначалося, що Татаров допоміг Медведчуку втекти з України.

Нещодавно виник черговий скандал навколо заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Антикорупційний активіст Віталій Шабунін заявив, що високопоставлені чиновники Офісу президента зривали отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС за три дні до цього історичного рішення Євросоюзу.

Нагадаємо, Олег Татаров служив колишньому голові МВС Захарченку. Під час масової загибелі учасників Революції Гідності в лютому 2014 року на зустрічі з послами країн ЄС, «великої вісімки», Норвегії, Швейцарії та Китаю Татаров заявив, що міліція нібито не використовувала вогнепальну зброю проти протестувальників, а характер ран деяких убитих може свідчити про те, що в них стріляли нібито самі протестувальники.

Читайте також:
Теги: прокурор скандал звільнення Олег Татаров

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заступник голови Офісу президента посприяв, щоб кум Путіна та Портнов із сином виїхали за кордон
Татаров допоміг Медведчуку втекти з України – Центр протидії корупції
6 квiтня, 13:03
Олексій Арестович образив активістів, опоненти вважають, що це частина Банкової готується до післявоєнного протистояння із громадянським суспільством
Арестович і Татаров проти активістів. Новий скандал на Банковій
22 червня, 12:44
Нардеп Юрчишин зауважує: комісія з відбору голови САП заклала кілька мін, аби поставити його призначення під сумнів
Ярослав Юрчишин: Татаров отримав гарантії, що його справу поховають
23 липня, 09:00

Політика

СБУ потролила Путіна з перстнями (фото)
СБУ потролила Путіна з перстнями (фото)
Член безпекового комітету Верховної Ради анонсував гарячі січень-лютий на фронті
Член безпекового комітету Верховної Ради анонсував гарячі січень-лютий на фронті
Офіс президента готує звільнення Татарова – джерело
Офіс президента готує звільнення Татарова – джерело
«Слуга народу» Камельчук отримав підозру
«Слуга народу» Камельчук отримав підозру
КСУ визнав правомірним перейменування церкви Московського патріархату
КСУ визнав правомірним перейменування церкви Московського патріархату
Інтерв'ю Зеленського Netflix потрапило у відкритий доступ. Головні тези
Інтерв'ю Зеленського Netflix потрапило у відкритий доступ. Головні тези

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
112K
Названо імена українських розвідників, які загинули поблизу кордону з РФ (фото)
23K
Помер знаменитий футболіст
11K
Скандал у мережі: як українці відреагували на нового посла України в Болгарії
8222
В Україні завили сирени: оголошена масштабна повітряна тривога (мапа)
7520
Головне за ніч: найгарячіші ділянки фронту та перспективи вступу України до ЄС
7498
Повторний удар по «Енгельсу». Блогер повідомив про катастрофічні наслідки

Новини

Війна в Україні. Орбан відзначився черговою неоднозначною заявою
Сьогодні, 15:58
У Херсоні пролунали вибухи під час повітряної тривоги – ЗМІ
Сьогодні, 15:37
Україна повернула тіла ще 42 воїнів
Сьогодні, 15:26
Ситуація на Донбасі та плани на 2023 рік: Зеленський провів засідання Ставки
Сьогодні, 14:43
У Білорусі окупанти підняли в повітря розвідувальний літак
Сьогодні, 14:36
Втрати Росії у війні: що корисного могли б зробити 100 тисяч ліквідованих росіян для своєї країни
Сьогодні, 12:17

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту