Офіс президента готує звільнення Татарова – джерело

Офіційно про звільнення Татарова буде повідомлено під час новорічних свят, аби не привертати до цієї новини значну увагу

Заступник голови офісу президента України Андрій Татаров найближчим часом буде звільнений. Про це «Главкому» повідомило джерело в «Слузі народу».

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Джерело зазначає, що, ймовірно, офіційно про це буде повідомлено під час новорічних свят аби не привертати до цієї новини значну увагу.

Раніше повідомлялося, що Татаров залишається заступником керівника Офісу президента, бо це вигідно Банковій. Крім того, зазначалося, що Татаров допоміг Медведчуку втекти з України.

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Нещодавно виник черговий скандал навколо заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Антикорупційний активіст Віталій Шабунін заявив, що високопоставлені чиновники Офісу президента зривали отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС за три дні до цього історичного рішення Євросоюзу.

Нагадаємо, Олег Татаров служив колишньому голові МВС Захарченку. Під час масової загибелі учасників Революції Гідності в лютому 2014 року на зустрічі з послами країн ЄС, «великої вісімки», Норвегії, Швейцарії та Китаю Татаров заявив, що міліція нібито не використовувала вогнепальну зброю проти протестувальників, а характер ран деяких убитих може свідчити про те, що в них стріляли нібито самі протестувальники.