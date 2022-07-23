«Крутий у своїй безпринципності». Нардеп пояснив, чим Татаров такий цінний для Банкової

Юрчишин про Татарова: «Він – мегакрутий менеджер…»

Фігурант численних скандалів, посадовець Міністерства внутрішніх справ часів Віктора Януковича, якого пов’язують із силовим розгоном Майдану, Олег Татаров, залишається заступником керівника Офісу президента, бо це вигідно Банковій. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив нардеп, перший заступник голови антикорупційного комітету Верховної Ради Ярослав Юрчишин.

«Він, дійсно, – мегакрутий менеджер у своїй безпринципності. У нових людей, що ми побачили на прикладі тієї ж Венедіктової, є певна межа, яку вони не перейдуть. Коли генпрокурор отримувала документи у черговій справі Порошенка і бачила всі лажі, які там є, вона не підставляла себе, підписуючи підозри. А Банковій потрібні люди, які на будь-яке питання скажуть «так», але поцікавляться, що їм за це буде. Татаров саме з таких. Він – дуже ефективний менеджер з дуже низьким рівнем ціннісних установок, якому можна доручити будь-яке питання», – вважає нардеп.

Саме тому, за словами Ярослава Юрчишина, інформаційні атаки на Татарова і згадки про те, що він служив колишньому голові МВС Захарченку, казав, що майданівці самі себе перестріляли, для нинішньої влади не мають жодного значення.

«Куратором правоохоронних органів вони обрали людину, яка може дати необхідний результат і підбирає аналогічний типаж виконавців – Сухачов (нинішній голова ДБР, – «Главком»), Симоненко, Малюк…», – сказав перший заступник голови антикорупційного комітету Верховної Ради.

Нагадаємо, нещодавно виник черговий скандал навколо заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Антикорупційний активіст Віталій Шабунін заявив, що високопоставлені чиновники Офісу президента зривали отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС за три дні до цього історичного рішення Євросоюзу.

Антикорупціонер нагадав, що одним з ключових аргументів проти нашого кандидатства була якраз неадекватна поведінка влади в питаннях САП і НАБУ.

«Татаров підвісив їх через заслужені кримінальні справи і тепер керує ними в ручному режимі. Також союзниками заступника Єрмака в цій спецоперації стала група Павлюка, з якими у Татарова плідні ділові стосунки по контрабанді. Ви ж раптом не подумали, що пацани зупинили заробітки на контрабанді через якусь там війну? Війна війною, а бабло «по роспісанію», – додав Шабунін.