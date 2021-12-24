Конкурс на антикорупційного прокурора: як Зеленський зганьбив Україну

Вже відомо, як Офіс Зеленського зриватиме оголошення переможця сьогодні

Байден, чому ми не в НАТО?!

Ви точно читали – а тепер дивіться, як саме Банкова спозорила Україну з конкурсом САП. Відео на 3 хв. змусить вас сміятися і плакати одночасно.

І щоб двічі не вставати. Ми вже знаємо, як Офіс Зеленського зриватиме оголошення переможця сьогодні.

Це буде ще більша ганьба, ніж ви бачита на відео від Автомайдан нижче.

Трагізм ситуації в тому, що ця ганьба відбувалася на очах послів країн Великої Сімки і урядових аналітик з їх столиць .

Байден, чому ми не в НАТО?!

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