Конкурс на антикорупційного прокурора: як Зеленський зганьбив Україну
Байден, чому ми не в НАТО?!
Ви точно читали – а тепер дивіться, як саме Банкова спозорила Україну з конкурсом САП. Відео на 3 хв. змусить вас сміятися і плакати одночасно.
І щоб двічі не вставати. Ми вже знаємо, як Офіс Зеленського зриватиме оголошення переможця сьогодні.
Це буде ще більша ганьба, ніж ви бачита на відео від Автомайдан нижче.
Трагізм ситуації в тому, що ця ганьба відбувалася на очах послів країн Великої Сімки і урядових аналітик з їх столиць .
Байден, чому ми не в НАТО?!