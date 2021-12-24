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    Думки вголос

    Конкурс на антикорупційного прокурора: як Зеленський зганьбив Україну

    • Віталій Шабунін

      Голова правління Центру протидії корупції

    •  glavcom.ua
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    Вже відомо, як Офіс Зеленського зриватиме оголошення переможця сьогодні - Конкурс на антикорупційного прокурора: як Зеленський зганьбив Україну
    Вже відомо, як Офіс Зеленського зриватиме оголошення переможця сьогодні

    Байден, чому ми не в НАТО?!

    Ви точно читали – а тепер дивіться, як саме Банкова спозорила Україну з конкурсом САП. Відео на 3 хв. змусить вас сміятися і плакати одночасно.

    І щоб двічі не вставати. Ми вже знаємо, як Офіс Зеленського зриватиме оголошення переможця сьогодні.

    Це буде ще більша ганьба, ніж ви бачита на відео від Автомайдан нижче.

    Трагізм ситуації в тому, що ця ганьба відбувалася на очах послів країн Великої Сімки і урядових аналітик з їх столиць .

    Байден, чому ми не в НАТО?!

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: НАТО САП автомайдан Володимир Зеленський
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    Конкурс на антикорупційного прокурора: як Зеленський зганьбив Україну