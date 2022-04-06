Татаров допоміг Медведчуку втекти з України – Центр протидії корупції

Скандальний заступник Єрмака пробує розблокувати заморожені в Україні рахунки компанії путінського олігарха Дерипаски

Заступник голови Офісу президента Олег Татаров дав втекти Віктору Медведчуку, Андрію Портнову, а також сину Портнова. Крім того, Татаров пробує розблокувати заморожені в Україні рахунки компанії путінського олігарха Дерипаски – Миколаївського глиноземного заводу. Про це заявили в Центрі протидії корупції (ЦПК).

«Багато з вас запитували, а куди подівся чорт Татаров? За нашою інформацією, він досі рулить правоохоронною системою України. Зокрема, Татаров дав втекти Медведчуку і Портнову, а також сину Портнова. Він призовного віку, але втік з України 28 березня. Окрім того, Татаров від імені Офісу президента пробує розблокувати заморожені в Україні рахунки компанії путінського олігарха Дерипаски. Якщо точніше, то Миколаївського глиноземного заводу», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Медведчук може перебувати в Угорщині – блогер.

Як відомо, суд заочно арештував Медведчука. У кінці лютого Медведчук втік з-під арешту.

Місце його перебування наразі невідоме.

Також відомо, що Портнов володіє елітною нерухомістю в Москві – розслідування (відео) .

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