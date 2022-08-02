Головна Країна Політика
search button user button menu button

Офіс президента відповів Трампу на заклик віддати Крим 

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 13:22 glavcom.ua
Офіс президента відповів Трампу на заклик віддати Крим 
Тимчасово окупований півострів готується повернутися додому
Уніан

Подоляк радить  не шукати виправдання нелюдам 

Заява колишнього президента США Дональда Трампа про територіальні постуки України заради «миру» є російською пропагандою. Тому не треба виправдовувати нелюдів. Про це повідомляє радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.

«РФ не напала б на Україну, якби та відмовилася від НАТО й Криму!» – абсурдний ru-пропагандистський штамп, який повторюють деякі західні політики. Навіщо? Напала тому, що хоче нищити Україну, вбивати дітей, лякати Європу своєю жорстокістю. Не треба шукати виправдання нелюдам», – написав Подоляк.

Нагадаємо, напередодні експрезидент США Дональд Трамп в інтерв'ю The Clay Travis & Buck Sexton Show заявив, що президенту України Володимиру Зеленському варто було «відмовитися від ідеї обов'язкового вступу України до НАТО» і «визнати Крим російським», і нібито в такому випадку війни не було.

«Тоді вони мали б країну» заявив Трамп, стверджуючи, що російський диктатор Володимир Путін нібито «був готовий домовлятися з українською владою» за таких умов. 

На думку 45-го президента США, накопичення Росією військ біля кордону з Україною виявилося ефективною переговорною тактикою. Трамп також припустив, що і сьогодні можна досягти мирної угоди з Росією, але зробити це набагато складніше, ніж до 24 лютого.

Варто відзначити, що, перебуваючи на посаді президента США, Дональд Трамп не закликав Україну визнати окупацію Криму і скасувати взятий курс на вступ до НАТО.

Тим часом у тимчасово окупованому Криму люди готуються до повернення під контроль України. 

Як раніше повідомлялося, в окупованому Криму партизанський рух поширює проукраїнські листівки і обіцяє ворогам помсту. 

Теги: Дональд Трамп Крим

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Над відбудовою Криму вже теж треба думати
Повернемо Крим. А що робити з людьми?
31 липня, 16:40
Гарант обіцяє відновити справедливіст щодо нашого Криму
Зеленський заявив, що Крим став плацдармом для ударів по вільній Україні
Вчора, 23:03
На цьому фоні активізувалися партизани та рух проти окупантів
Окупований Крим готується до повернення під контроль України – розвідка
Сьогодні, 11:46

Політика

Представник розвідки розповів про роботу українських агентів у Росії
Представник розвідки розповів про роботу українських агентів у Росії
Офіс президента відповів Трампу на заклик віддати Крим 
Офіс президента відповів Трампу на заклик віддати Крим 
Україна в ООН закликала закрити небо над нашими АЕС
Україна в ООН закликала закрити небо над нашими АЕС
Україна закликала Сербію та Косово до діалогу
Україна закликала Сербію та Косово до діалогу
Зеленський подякував Байдену за підтримку України та новий пакет допомоги
Зеленський подякував Байдену за підтримку України та новий пакет допомоги
Зеленський заявив, що Крим став плацдармом для ударів по вільній Україні
Зеленський заявив, що Крим став плацдармом для ударів по вільній Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
11K
Чи буде ядерна війна. Путін зробив заяву
9443
Росія може атакувати Україну одночасно 40 ракетами, – «Південь»
7409
Окупанти зібрали 30 батальйонно-тактичних груп для наступу на два українські міста – Арестович 
6735
У бік Запоріжжя рухається велика колона ворожої техніки (відео)
6410
ЗСУ – найсильніша армія у світі. Окупант шокував рідню зізнанням (аудіо)
6129
Ворог, ймовірно, припиняє наступ на Слов'янськ та відводить війська на Донбасі, – ISW

Новини

Зеленський та Столтенберг обговорили поставки зброї Україні
Сьогодні, 14:44
Десантники скоро отримають перші бронеавтомобілі Shield (фото)
Сьогодні, 14:03
Корабель із українським збіжжям пройшов «зелений коридор» у Чорному морі
Сьогодні, 13:55
Окупанти на Херсонщині так розвантажували боєприпаси, що підірвали потяг – розвідка 
Сьогодні, 13:42
Порошенко в інтерв'ю Newsweek оприлюднив список найпотрібнішої зброї
Сьогодні, 13:07
СБУ викрила декілька схем вивозу призовників за кордон (фото)
Сьогодні, 12:41

Прес-релізи

#позивнийУкраїна: медіапроєкт від Українського ветеранського фонду
#позивнийУкраїна: медіапроєкт від Українського ветеранського фонду
2 серпня, 13:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту