Офіс президента відповів Трампу на заклик віддати Крим 

Подоляк радить не шукати виправдання нелюдам

Заява колишнього президента США Дональда Трампа про територіальні постуки України заради «миру» є російською пропагандою. Тому не треба виправдовувати нелюдів. Про це повідомляє радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.

«РФ не напала б на Україну, якби та відмовилася від НАТО й Криму!» – абсурдний ru-пропагандистський штамп, який повторюють деякі західні політики. Навіщо? Напала тому, що хоче нищити Україну, вбивати дітей, лякати Європу своєю жорстокістю. Не треба шукати виправдання нелюдам», – написав Подоляк.

Нагадаємо, напередодні експрезидент США Дональд Трамп в інтерв'ю The Clay Travis & Buck Sexton Show заявив, що президенту України Володимиру Зеленському варто було «відмовитися від ідеї обов'язкового вступу України до НАТО» і «визнати Крим російським», і нібито в такому випадку війни не було.

«Тоді вони мали б країну» заявив Трамп, стверджуючи, що російський диктатор Володимир Путін нібито «був готовий домовлятися з українською владою» за таких умов.

На думку 45-го президента США, накопичення Росією військ біля кордону з Україною виявилося ефективною переговорною тактикою. Трамп також припустив, що і сьогодні можна досягти мирної угоди з Росією, але зробити це набагато складніше, ніж до 24 лютого.

Варто відзначити, що, перебуваючи на посаді президента США, Дональд Трамп не закликав Україну визнати окупацію Криму і скасувати взятий курс на вступ до НАТО.

Тим часом у тимчасово окупованому Криму люди готуються до повернення під контроль України.

Як раніше повідомлялося, в окупованому Криму партизанський рух поширює проукраїнські листівки і обіцяє ворогам помсту.