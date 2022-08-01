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Зеленський заявив, що Крим став плацдармом для ударів по вільній Україні

Альона Боженко
Вчора, 23:03 glavcom.ua
Зеленський заявив, що Крим став плацдармом для ударів по вільній Україні
Гарант обіцяє відновити справедливіст щодо нашого Криму
фото: Офіс Президента

Президент вважає, що Росія перетворила Крим на великий військово-тюремний табір

Окупований Крим став плацдармом для російських ударів по вільній території України. Про це заявив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський.

За його словами, за роки окупації Росія перетворила Крим на великий військово-тюремний табір, і його жертвами стали десятки тисяч людей.

«Крим став плацдармом для ударів по вільній території нашої країни. Слабка і недостатньо принципова реакція на окупацію Криму в 2014 році і в наступні роки стала однією з передумов того, що російська агресія змогла розростися до таких масштабів. Поступово відновимо справедливість і щодо нашого Криму», – зазначив Зеленський.

Також він додав, що ситуація на полі бою за минулу добу не зазнала суттєвих змін.

«Продовжуються жорстокі бої на Донбасі, на Харківщині, продовжується боротьба за південь нашої держави... Українська артилерія і розвідка зробили вже багато для того, щоб знизити вогневий потенціал окупантів, – і це відчувається. Хочу сьогодні подякувати усім нашим воїнам, які руйнують російську логістику, які знищують боєзапас окупантів і які не залишають окупантам жодного безпечного місця на нашій землі. І також хочу подякувати зараз партнерам – усім, хто постачає Україні сучасну і ефективну артилерію, ракетні системи. Сила демократичного світу добре відчувається на полі бою в Україні цими тижнями», – додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти накопичують сили для контрнаступу на півдні. У СБУ припускають, що РФ буде триматися за Херсон до останнього.

Раніше повідомлялося, що Росія може атакувати Україну одночасно 40 ракетами. У Чорному морі 17 бойових кораблів та катерів ворожого флоту продовжують укриватися в ракетно безпечних районах вздовж узбережжя Криму від мису Тарханкут в східному напрямку.

Теги: війна війна в Україні Володимир Зеленський Крим

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