Повернемо Крим. А що робити з людьми?
Щоб московського духу на нашій землі не було!
Під час чергової веселої ночі в Миколаєві чомусь думав про Крим.
Ось ми його повернули, а що робити з людьми там?
Нелюди, які приїхали з березня 2014 – тут все зрозуміло, на баржі і дамой за 24 години.
Ті, які чинили злочини – теж все просто, у в’язницю надовго.
Кримські татари і українці – поза підозрою, щонайменше, щиро хочеться в це вірити.
А от для переселенців з Росії до 2014 р., всіх цих пенсіонерів всесоюзного значення, їх дружин і внуків, російських підводників і командирів, які після холодного Мурманська чи засраного Владіка вирішували провести решту життя в українському Криму – все ж мабуть доцільно ввести інститут поновлення українського громадянства: обов’язкова здача іспиту на володіння українською мовою, знання історії і культури України, бездоганна кредитна і публічна власна історія.
По перше, так нарешті Крим стане україномовним.
По друге, всі любителі руZкого міра, яким побудова щелеп не дозволяє вивчити мову країни перебування, повернуться в ареал свого існування.
Тому, якщо хочете залишитися в Криму і любите Україну – не марнуйте час в окупації, вчіть мову і історію народу, який вас прийняв.
І жодної російської школи, жодного пам’ятника «руZкой слави» не повинно залишитися в Криму.
Містам і селам повинні бути повернуті історичні кримськотатарські, українські чи навіть скіфські або грецькі назви.
Щоб і московського духу на нашій землі не було!
Ударом безпілотника по окупованому Севастополю, якому теж треба буде повернути історичну назву – Корсунь, задоволений.
Вітаємо окупантів з початком.
Далі буде більше!
П.С. До речі, над відбудовою Криму теж треба думати.
Жодних закритих приватних будинків на березі моря, знести всі ці недолугі савєцкі здравніци і санаторії, комплексний розвиток рекреаційної території спільно зі світовими компаніями і топ-мережевими готелями.
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