Повернемо Крим. А що робити з людьми?

Над відбудовою Криму вже теж треба думати

Щоб московського духу на нашій землі не було!

Під час чергової веселої ночі в Миколаєві чомусь думав про Крим.

Ось ми його повернули, а що робити з людьми там?

Нелюди, які приїхали з березня 2014 – тут все зрозуміло, на баржі і дамой за 24 години.

Ті, які чинили злочини – теж все просто, у в’язницю надовго.

Кримські татари і українці – поза підозрою, щонайменше, щиро хочеться в це вірити.

А от для переселенців з Росії до 2014 р., всіх цих пенсіонерів всесоюзного значення, їх дружин і внуків, російських підводників і командирів, які після холодного Мурманська чи засраного Владіка вирішували провести решту життя в українському Криму – все ж мабуть доцільно ввести інститут поновлення українського громадянства: обов’язкова здача іспиту на володіння українською мовою, знання історії і культури України, бездоганна кредитна і публічна власна історія.

По перше, так нарешті Крим стане україномовним.

По друге, всі любителі руZкого міра, яким побудова щелеп не дозволяє вивчити мову країни перебування, повернуться в ареал свого існування.

Тому, якщо хочете залишитися в Криму і любите Україну – не марнуйте час в окупації, вчіть мову і історію народу, який вас прийняв.

І жодної російської школи, жодного пам’ятника «руZкой слави» не повинно залишитися в Криму.

Містам і селам повинні бути повернуті історичні кримськотатарські, українські чи навіть скіфські або грецькі назви.

Щоб і московського духу на нашій землі не було!

Ударом безпілотника по окупованому Севастополю, якому теж треба буде повернути історичну назву – Корсунь, задоволений.

Вітаємо окупантів з початком.

Далі буде більше!

П.С. До речі, над відбудовою Криму теж треба думати.

Жодних закритих приватних будинків на березі моря, знести всі ці недолугі савєцкі здравніци і санаторії, комплексний розвиток рекреаційної території спільно зі світовими компаніями і топ-мережевими готелями.