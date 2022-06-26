Окупанти масово йдуть у відмову: нове перехоплення розвідки (аудіо)

ЗСУ раптово нападають на рашистів, застигаючи їх зненацька

Збройні сили України завдають ворогу нищівних втрат, тож окупанти масово відмовляються воювати і йдуть у відмову. Про це свідчать нові перехоплення розмов ворога, які оприлюднило Головне управління розвідки.

Окупант з так званої «ДНР» повідомив, що підрозділи ЗСУ «розбили в пух і прах» їх. Велика кількість поранених та загиблих.

«Зранку як почали є… (обстрілювати) до 12 дня. Хоч би раз підтримали! Не знаю, зараз буде вирішуватися питання. Ми всі пішли у відмову. Більше нікуди ніхто. З мінометів, з чого тільки не крили. На евакуацію сказали, а потім приїхали - а чого позиції залишили? Нехай вертаються. Та йдіть ви на… (геть). Вам треба, ви й вертайтеся», – каже він.

Увага! Присутня ненормативна лексика

За словами окупанта, ЗСУ раптово нападають на них, застигаючи зненацька. «Вони ні з того ні з сього зайшли, просто оточили і як дали пиз… (прочуханки). Просили по рації, тупо х… забили (зневажили). Кинули через… А потім – та вертайтеся! Там нікого нема. А пацани там неподалік були, росіяни звідти на ногах вй… (тікали). Комбат наш російський, не довезли. Хороший хлопець. Тільки 30 відзначили», – додав він.

Як повідомлялося, російські загарбники зазнають величезних втрат у боях на сході України. Про це розповів полонений уродженець Луганська, якого мобілізували на війну з лав «народної міліції ЛНР».