Українські військові повідомили, коли повернуться на Зміїний

Військова операція на Зміїному ще триває

ЗСУ будуть приймати рішення, чи варто повертатися на острів Зміїний після його перевірки розвідкою. Про це повідомила керівник пресцентру сил охорони і оборони ОК «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона повідомила, що військова операція на Зміїному ще триває.

Українські військові мають переконатися, що абсолютно всі росіяни залишили острів, що на ньому не залишилися диверсанти чи інші сюрпризи.

«Ще попрацює розвідка, щоб переконатися, що там все чисто. Потім трошки північно-західними вітрами провітримо і будемо вирішувати, чи доцільно (повертатися на Зміїний - ред.)», – сказала Гуменюк.

Нагадаємо, Збройні Сили України сьогодні звільнили окупований острів Зміїний, що у Чорному морі, від рашистів.

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