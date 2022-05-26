Росіяни привезли в Мелітополь розконсервовані танки

Такі машини вироблялися ще за часів СРСР з 1962 по 1975 рік

У Мелітополь Запорізької області доставили застарілі радянські танки Т-62, які зняли з консервації. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

«Ешелон застарілих танків Т-62, який росіяни все-таки зняли з консервації, сьогодні (25 травня – ред.) прибув до Мелітополя. Танки оснащені гарматами з калібром 115 мм. Цікаво, як вони горять від Джавелінів і NLAW», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що танки Т-62 створені на базі танка Т-55 і вироблялися ще за часів СРСР з 1962 по 1975 рік. У Т-62 класичне компонування, з розміщенням моторно-трансмісійного відділення в кормовій, відділення управління – в лобовій, а бойового відділення – в середній частині машини.

Броньовий корпус танка являє собою коробчасту зварну конструкцію, яка збирається з листів катаної броньової сталі товщиною 16, 30, 45, 80 і 100 мм.

Екіпаж Т-62 складається з чотирьох осіб: командира, механіка-водія, навідника і заряджаючого.

Нагадаємо, Росія везе на війну танки, виготовлені пів століття тому (відео).

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