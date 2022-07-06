Окупанти відключили у Херсонській області Youtube та Instagram

РФ вважає Instagram екстремістською соцмережею

Відеосервіс Youtube та соціальну мережу Instagram відключили на території Херсонської області. Про це заявив колаборант, так званий «прессекретар» окупаційної військово-цивільної адміністрації Херсонської області Сергій Мороз у Telegram.

«У нас кілька днів тому відключили YouTube. Тож дивитися можна – тільки потрібно VPN включати. А так, звісно, ми тепер без YouTube, без Instagram. Ну нічого, обходимося якось, нормально», – сказав він.

Як відомо, Instagram належить корпорації Meta, яка в Росії визнана екстремістською.

Нагадаємо, окупанти заблокували мешканцям ОРДЛО Facebook та Instagram.

Також Facebook та Instagram блокували хештеги, пов'язані з військовими злочинами російських військ, скоєних у Бучі та інших містах Київської області. У Meta це пояснили роботою автоматичної системи та обіцяли виправити ситуацію.

А ось нещодавно окупанти заблокували мешканцям ОРДЛО Facebook та Instagram.