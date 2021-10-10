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    МЗС назвав відправку Джелялова у психлікарню каральною практикою

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    Політв'язня Джелялова безпідставно та примусово направили в стаціонар психіатричної клініки - МЗС назвав відправку Джелялова у психлікарню каральною практикою
    Політв'язня Джелялова безпідставно та примусово направили в стаціонар психіатричної клініки
    Фото з відкритих джерел

    Джелялова безпідставно та примусово направили в стаціонар психіатричної клініки

    Міністерство закордонних справ України відреагувало на факт примусової відправки арештованого в Криму заступника глави Меджлісу Нарімана Джелялова на експертизу в психіатричну лікарню. МЗС вважає це каральною практикою. Про це заявила перша заступниця глави МЗС України Еміне Джапарова.

    «Джелялова безпідставно та примусово направили в стаціонар психіатричної клініки для проходження так званої «психолого-психіатричної експертизи». Вона триватиме понад 20 днів. Каральна практика в «кращих» радянських традиціях», – написала Джапарова на у Twitter.

    Раніше адвокат першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла Микола Полозов повідомив, що політв'язня без підстав перевезли із СІЗО до психіатричної лікарні.

    Полозов повідомив, що навіть згідно з окупаційним законодавством «влада» не має права проводити з політв'язнем експертизу. Захист оскаржить це рішення.

    Зазначимо, що заарештованому кримському активістові Наріману Джелялу не надходять листи.

    Раніше окупанти висунули звинувачення заступнику глави Меджлісу Наріману Джелялову у вчиненні нібито диверсії. Спочатку його підозрювали в «пособництві».

    Підконтрольний Кремлю «суд» в окупованому РФ Сімферополі заарештував заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова на два місяці.

    Нагадаємо, Офіс генерального прокурора України взяв на контроль ситуацію із затриманням в окупованому Криму Нарімана Джелялова, заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу. Слідство отримало інформацію, що окупанти катували Джелялова.

    4 вересня у селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джелялова – кримськотатарського політика, викладача, політолога і журналіста, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу. Його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen у невідомому напрямку. Пізніше голова Меджлісу Рефат Чубаров повідомив, що Наріман Джелялов утримується в будівлі «Управління ФСБ Росії по Республіці Крим і місті Севастополі».

    Глава Меджлісу Рефат Чубаров розповів, що затриманого в окупованому Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляова утримували у наручниках, з мішком на голові, а після висунули підозру в диверсії.

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    Теги: МЗС Крим Микола Полозов обшук окупанти суд США Рефат Чубаров ФСБ санкції Офіс Генерального прокурора СІЗО політика адвокат СРСР Twitter влада Volkswagen
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    МЗС назвав відправку Джелялова у психлікарню каральною практикою