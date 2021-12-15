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    В Україну проривався росіянин із «команди Путіна»

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    Росіянин показав паспорт, але почав запевняти, що він не справжній - В Україну проривався росіянин із «команди Путіна»
    Росіянин показав паспорт, але почав запевняти, що він не справжній
    фото: ДПСУ

    Чоловік зізнався: за його плечима – кілька років служби в ФСБ і ГРУ Росії

    В аеропорту «Бориспіль» прикордонники відмовили у пропуску росіянину. Ари цьому він намагався вдавати із себе агента спецслужб.

    Як повідомляє Держприкордонслужба, чоловік прибув до столичного аеропорту рейсом з Абу-Дабі. На контролі він надав паспорт на ім’я 45-річного громадянина РФ, проте запевняв, що це паспорт-прикриття.

    Мету візиту в Україну назвати не міг. Як і надати контакти людей, до яких прямував.

    «Мабуть, відчув, що розмова з прикордонницею йде не зовсім гладко. Тож вирішив викласти «все як є», – кажуть прикордонники.

    «Чоловік зізнався: за його плечима – кілька років служби в ФСБ і ГРУ Росії, працював у «команді Путіна», і чекав на свою заслужену й обіцяну нагороду – медаль «героя Росії». Та його обманули, почали здійснювати атаки. Тож він вирішив, що вихід один – просити допомоги в українських спецслужб», – йдеться у повідомленні.

    До слова, 15 грудня почав діяти закон, який дозволяє прикордонникам застосовувати зброю.

    Додамо, що Рада спростила видачу українських паспортів росіянам. Іноземці, які воювали за Україну на Донбасі, набуватимуть громадянство за спрощеними правилами. У законі йдеться й про росіян, які зазнали переслідувань через політичні переконання.

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    Теги: прикордонники Росія Держприкордонслужба Аеропорт Бориспіль ФСБ ГРУ Путін паспорт нацбезпека
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    В Україну проривався росіянин із «команди Путіна»