Заарештованому кримському активістові Наріману Джелялу не надходять листи

Минулого тижня підконтрольний Кремлю суд у Сімферополі розглянув апеляцію захисту Нарімана Джеляла

Адвокат Микола Полозов повідомив, що заарештованому кримськотатарському активісту Наріману Джелялу не надходять листи. У фейсбуці адвокат припустив, що це може бути пов’язане з роботою «цензорів».

«Жодні новини із зовнішнього світу Наріману не надходять. Також не надходять йому листи, хоча багато людей йому пишуть, у тому числі через електронну систему «Зонателеком». Причому його сусіду по камері такі листи приносять регулярно. Мабуть, стосовно Нарімана йде спеціальне уповільнення роботи цензорів, для того щоб зовсім відрізати його від новин з волі», – написав Полозов.

Минулого тижня підконтрольний Кремлю суд у Сімферополі розглянув апеляцію захисту Нарімана Джеляла, скоротивши на один день термін його перебування в СІЗО. Таким чином, активіст залишиться під арештом до 3 листопада.

Раніше адвокат Микола Полозов повідомляв, що активіста тримають у спецблоці – спеціальному відділі СІЗО, де максимально обмежена взаємодія із зовнішнім світом та з іншими ув'язненими.

До цього повідомлялося, що активісту посилили обвинувачення, тепер йому загрожує до 20 років позбавлення волі. Наріман Джелял заперечує всі звинувачення на свою адресу.

Раніше, окупанти висунули звинувачення заступнику глави Меджлісу Наріману Джелялову у вчиненні нібито диверсії. Раніше його підозрювали в «пособництві».

Підконтрольний Кремлю «суд» в окупованому РФ Сімферополі заарештував заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова на два місяці.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора України взяв на контроль ситуацію із затриманням в окупованому Криму Нарімана Джелялова, заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу. Слідство отримало інформацію, що окупанти катували Джелялова.

4 вересня, у селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джелялова – кримськотатарського політика, викладача, політолога і журналіста, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу. Його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen у невідомому напрямку. Пізніше голова Меджлісу Рефат Чубаров повідомив, що Наріман Джелялов утримується в будівлі «Управління ФСБ Росії по Республіці Крим і місті Севастополі».

Глава Меджлісу Рефат Чубаров розповів, що затриманого в окупованому Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляова утримували у наручниках, з мішком на голові, а після висунули підозру в диверсії.

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