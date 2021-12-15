Журналіст під кремлівським «пресом» і громадянство під питанням. 15 грудня за хвилину

ЄС повністю підтримує Україну в умовах російської агресії і готує нові санкції, Україна готується приєднатися до глобальної мережі Covid-сертифікатів

Уряд продовжив адаптивний карантин в Україні

Кабінет міністрів продовжує адаптивний карантин в Україні до 31 березня 2022 року. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду. Таким чином, обмеження діятимуть щонайменше протягом I кварталу наступного року.

ЄС пригрозив Росії новими санкціями в разі подальшої агресії проти України

У разі подальшої агресії Росії проти України, Єврокомісія готова посилити та запровадити нові санкції. Про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у мікроблозі Twitter. «ЄС повністю підтримує Україну в умовах російської агресії. Будь-які подальші агресивні дії проти України обійдуться великими витратами для Росії. Ми можемо збільшити й розширити нинішні санкції або схвалити додаткові, якщо буде потрібно», – заявила вона.

Росія порушила справу проти українського журналіста

Проти українського журналіста, кореспондента агентства УНІАН у Москві, Романа Цимбалюка влада країни-агресорки порушила справу про екстремізм.

Причиною обвинувачень в екстремізмі називають «опубліковані Цимбалюком на YouTube ролики, які містять ознаки розпалювання ворожнечі і ненависті щодо членів соціальних груп «росіяни» і «представники влади у Росії».

Нардепи звернуться до Конституційного суду через законопроєкт про громадянство

Народні депутати з міжфракційного об’єднання «Розумна політика» та партії «Європейська солідарність» звернуться до Конституційного суду щодо роз’яснення поняття «єдиного громадянства». Звернення до Конституційного суду вже підписали 45 нардепів

Україна приєднається до світової мережі Covid-сертифікатів: що варто знати

Україна готується приєднатися до глобальної мережі Covid-сертифікатів, що здатна охопити усі країни світу. Про це заявила заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич. «Незабаром з українським Covid-сертифікатом можна буде відвідати понад 80 країн світу. Україна готується приєднатися до глобальної мережі Covid -сертифікатів, що здатна охопити всі країни світу. Учасники мережі будуть визнавати цифрові документи один одного і не вимагатимуть додаткових Covid -документів для перетину кордону.», – сказала вона.

Польща посилила правила в'їзду для українців

Польща посилила правила перетину кордону для тих, хто в'їжджає з країн не Євросоюзу, у тому числі з України. Нові правила набули чинності у середу, 15 грудня, повідомляється на сайті МЗС України. Так, із сьогоднішнього дня при перетині кордону всі без винятку, у тому числі і вакциновані, повинні мати при собі негативний тест на коронавірус, який зроблено не раніше, ніж за 24 години до виїзду.