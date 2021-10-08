Кримські окупанти перевезли заступника голови Меджлісу Джеляла у психлікарню

Адвокат переконує, що ніяких підстав поміщати Джеляла в психіатричну лікарню немає

Адвокат першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла Микола Полозов повідомив, що політв'язня без підстав перевезли із СІЗО до психіатричної лікарні. Про це Полозов написав у Facebook.

«Адвокатам Нарімана Джеляла стало відомо, що його вивезли з СІЗО Сімферополя, де він утримувався останній місяць. Як з'ясувалося, його перемістили в 15-е відділення Кримської республіканської психіатричної лікарні № 1. Це відділення, де проводиться стаціонарна психолого-психіатрична експертиза щодо підслідних осіб, які утримуються під вартою», – заявив захисник.

За його словами, ніяких підстав поміщати Джеляла в психіатричну лікарню немає.

«В такому випадку ніяких інших причин прийняття слідчим рішення про направлення Нарімана Джеляла на психіатричну експертизу, крім як застосування каральної практики, припустити неможливо. Сама психолого-психіатрична експертиза триватиме від 21 до 28 днів. Стан здоров'я Джеляла нормальний», – додав адвокат.

Полозов повідомив, що навіть згідно з окупаційним законодавством «влада» не має права проводити з політв'язнем експертизу. Захист оскаржить це рішення.

Зазначимо, що заарештованому кримському активістові Наріману Джелялу не надходять листи.

Раніше окупанти висунули звинувачення заступнику глави Меджлісу Наріману Джелялову у вчиненні нібито диверсії. Спочатку його підозрювали в «пособництві».

Підконтрольний Кремлю «суд» в окупованому РФ Сімферополі заарештував заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова на два місяці.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора України взяв на контроль ситуацію із затриманням в окупованому Криму Нарімана Джелялова, заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу. Слідство отримало інформацію, що окупанти катували Джелялова.

4 вересня у селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джелялова – кримськотатарського політика, викладача, політолога і журналіста, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу. Його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen у невідомому напрямку. Пізніше голова Меджлісу Рефат Чубаров повідомив, що Наріман Джелялов утримується в будівлі «Управління ФСБ Росії по Республіці Крим і місті Севастополі».

Глава Меджлісу Рефат Чубаров розповів, що затриманого в окупованому Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляова утримували у наручниках, з мішком на голові, а після висунули підозру в диверсії.