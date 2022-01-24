Олімпіада в Пекіні не завадить планам Росії щодо України – Держдеп

Блінкен не вірить, що Кремль зважатиме на спортивну подію

США розраховують вплинути на задуми Путіна дипломатичними заходами

Держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував інформацію про можливе «відтермінування вторгнення Росії» через Олімпіаду в Пекіні. За його словами, агресивним планам Кремля це може не завадити. Про це інформує CBS.

У Кремлі діятимуть відповідно до планів та задумів Путіна. Цьому, на думку Блінкена, Олімпіада завадити не зможе.

Ентоні Блінкен наголосив, що США продовжують працювати над тим, щоб змінити «розрахунки» Путіна та продовжити дипломатичний діалог з Росією. Це зможе зміцнити колективну безпеку України та Заходу.

«Я думаю, що Росія прийматиме свої рішення, ґрунтуючись на розрахунках президента Путіна про те, що в його інтересах. Ми дуже старанно працюємо над тим, щоб вплинути на цей розрахунок, пропонуючи як дипломатичний шлях уперед, який міг би зміцнити колективну безпеку для всіх нас, так і шлях оборони і стримування», – заявив Блінкен.

Крім того, Блінкен укотре наголосив на тому, що якщо Росія наважиться на вторгнення до України – її чекатимуть тяжкі наслідки.

Раніше Блінкен звернувся до росіян і пояснив, чим для них обернеться війна з Україною.

Нагадаємо, США розповіли, коли стане відома доля нових переговорів Байдена і Путіна.

Як відомо, США воліли б вирішити ситуацію навколо України мирним шляхом.

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