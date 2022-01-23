Пентагон показав, яку зброю отримала Україна (фото)

Із 2014 року США надали Україні допомоги на суму понад $5,4 млрд

Партія озброєнь із пакета оборонної допомоги, яку Сполучені Штати днями передали Україні, містить ручні одноразові гранатомети M141 Bunker Defeat Munition (BDM). Про це повідомляє портал міноборони США dvids.

«Військові та цивільні співробітники 436-ї ескадрильї повітряної бази розкладають на піддонах боєприпаси, озброєння та інше спорядження, що спрямовується до України у рамках закордонної військової місії», – йдеться у повідомленні, що супроводжує фотографії, на яких частину партії озброєнь готують до відправлення.

За інформацією порталу, з 2014 року США надали Україні допомоги на суму понад $5,4 млрд. При цьому підкреслюється, що США всебічно підтримують суверенітет та територіальну цілісність України.

Як випливає з оприлюднених фото, серед партії підготовленого озброєння є гранатомети M141 Bunker Defeat Munition (BDM), які раніше не постачалися до України. Вони використовуються для руйнування польових фортифікаційних споруд, а також для знищення неброньованої та легкоброньованої техніки на відстані до 500 метрів.

Гранатомет має 83-мм фугасну бойову частину HEDP (High Explosive Dual Purpose), що містить 1,1 кг вибухової речовини. Така граната здатна пробити до 20 см бетону, або 30 см цегляної стіни.

Сьогодні в Україну прибула друга партія військової допомоги від США. Штати передали Збройним силам нашої країни більш ніж 80 тонн озброєння.

Нагадаємо, перша партія оборонної допомоги з США прибула в Україну в ніч на 22 січня. На борту літака, що приземлився в аеропорту «Бориспіль», 90 тонн летальної зброї та інших боєприпасів.