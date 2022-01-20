США розповіли, коли стане відома доля нових переговорів Байдена і Путіна

21 січня зустрінуться держсекретар Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров

Телефонна розмова президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна поки не планується. Рішення про подальші кроки буде прийнято після завтрашньої зустрічі в Женеві. Про це повідомила на брифінгу прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

«Мені нічого передбачити з цього приводу», – сказала вона, відповідаючи на питання, чи можлива телефонна розмова Байдена і Путіна найближчими днями.

Псакі додала, що подальші кроки будуть прийняті за підсумками переговорів держсекретаря Ентоні Блінкена і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Зустріч пройде завтра, 21 січня, в Женеві.

«Вони обговорять, які кроки надалі будуть правильними», – додала прессекретарка.

30 грудня відбулася телефонна розмова між президентами США та РФ Джо Байденом та Володимиром Путіним.

Нагадаємо, 19 січня в Києві Блінкен зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб «підтвердити підтримку Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України».

За даними Державного департаменту, з Києва Блінкен 20 січня вирушить до Берліна, щоб обговорити можливу відповідь на дії Росії.

До слова, Білий дім непокоїть, що російський уряд готує вторгнення до України, яке може призвести до масштабних порушень прав людини і воєнних злочинів, якщо дипломатія не досягне поставленої цілі.

Напередодні Байден відповів на питання, чи хоче Путін повномасштабної війни.

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