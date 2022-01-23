  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    В Україну доставлена друга партія летального озброєння від США

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    80 тонн допомоги спрямують українським військовим - В Україну доставлена друга партія летального озброєння від США
    80 тонн допомоги спрямують українським військовим
    фото: twitter.com/oleksiireznikov

    Удруге прилетів борт N756CA, який кілька днів тому поставив до Києва першу партію озброєння

    До України прибула друга партія військової допомоги від США. Штати передали Збройним силам нашої країни більш ніж 80 тонн озброєння. Про це пише Twitter-акаунт міністра оборони України Олексія Резнікова.

    «Другий птах у Києві! Понад 80 тонн зброї для посилення обороноздатності України від наших друзів із США!», – пише Резніков.

    221_3

    Нагадаємо, перша партія оборонної допомоги з США прибула в Україну в ніч на 22 січня. На борту літака, що приземлився в аеропорту «Бориспіль», 90 тонн летальної зброї та інших боєприпасів.

    У грудні повідомлялося, що в адміністрації президента США Джо Байдена відтермінували відправлення до України додаткової військової допомоги на суму $200 млн.

    Раніше США в межах домовленостей щодо військової допомоги передали Україні ще 30 пускових установок протитанкових ракетних комплексів Javelin, а також 180 ракет до них.

    Як відомо, 31 серпня, Сполучені Штати Америки пообіцяли виділити до $60 мільйонів військової допомоги Україні. У повідомленні Конгресу адміністрація Байдена заявила, що пакет допомоги Україні необхідний через «значне збільшення російської військової активності вздовж її кордону», а також через мінометні обстріли й порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

    Як повідомлялося, Міністерство оборони США відправить в Україну стрілецьку зброю та боєприпаси.

    Читайте також:
    Теги: США зброя Twitter озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україну доставлена друга партія летального озброєння від США