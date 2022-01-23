В Україну доставлена друга партія летального озброєння від США

Удруге прилетів борт N756CA, який кілька днів тому поставив до Києва першу партію озброєння

До України прибула друга партія військової допомоги від США. Штати передали Збройним силам нашої країни більш ніж 80 тонн озброєння. Про це пише Twitter-акаунт міністра оборони України Олексія Резнікова.

«Другий птах у Києві! Понад 80 тонн зброї для посилення обороноздатності України від наших друзів із США!», – пише Резніков.

Нагадаємо, перша партія оборонної допомоги з США прибула в Україну в ніч на 22 січня. На борту літака, що приземлився в аеропорту «Бориспіль», 90 тонн летальної зброї та інших боєприпасів.

У грудні повідомлялося, що в адміністрації президента США Джо Байдена відтермінували відправлення до України додаткової військової допомоги на суму $200 млн.

Раніше США в межах домовленостей щодо військової допомоги передали Україні ще 30 пускових установок протитанкових ракетних комплексів Javelin, а також 180 ракет до них.

Як відомо, 31 серпня, Сполучені Штати Америки пообіцяли виділити до $60 мільйонів військової допомоги Україні. У повідомленні Конгресу адміністрація Байдена заявила, що пакет допомоги Україні необхідний через «значне збільшення російської військової активності вздовж її кордону», а також через мінометні обстріли й порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Як повідомлялося, Міністерство оборони США відправить в Україну стрілецьку зброю та боєприпаси.

Читайте також: