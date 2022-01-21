Після зустрічі з Блінкеном Лавров заявив, що РФ ніколи не погрожувала Україні

Країна-агресорка тим часом продовжує стягувати армію до українських кордонів

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія начебто ніколи не загрожувала українському народові. Та додав, що РФ «не збирається нападати на Україну». Про це він повідомив під час брифінгу, який відбувся у Женеві.

На запитання журналіста, наскільки велика загроза вторгнення РФ в Україну, враховуючи накопичення військ поблизу кордону, і чому Росія стягує сили до України саме зараз він відповів: «Ви стверджуєте, що ми збираємося напасти на Україну, хоча ми багато разів говорили, що не збираємося. Ви питаєте чому зараз? А коли не нападати нам?».

Лавров зазначив, що Росія нібито ніколи не загрожувала українцям.

«Росія ніколи не загрожувала українському народу. Зеленський заявив публічно, що якщо хтось почувається росіянином – нехай забирається до Росії. Тому, хто кому загрожує, і у що загрози можуть вилитися – це велике питання», – додав він.

Зазначимо, сьогодні в Женеві пройшли переговори держсекретаря США Ентоні Блінкена і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Глава Держдепу казав, що на зустрічі з Лавровим Вашингтон спробує зрозуміти, чи готова Москва рухатися шляхом дипломатії у врегулюванні ситуації з російською агресією навколо України.

До слова, держсекретар США Ентоні Блінкен звернувся до росіян і пояснив, чим для них обернеться війна з Україною.

Також стало відомо, що США воліли б вирішити ситуацію навколо України мирним шляхом.