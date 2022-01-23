Банкова не здивована заявою британської розвідки про Мураєва

У президента кажуть, що іменами імовірних «ставлеників» РФ не здивовані

В Офісі президента не здивувались, коли почули в даних британської розвідки «про зміну влади в Україні»

На Банковій кажуть, що настав час виводити на чисту воду «друзів Росії». Партнери України зараз почали жорстко називати речі своїми іменами. Про це заявив радник глави ОП Михайло Подоляк, пише «24 канал».

Він нагадав про рішення США щодо санкцій проти Сівковича, Волошина, Козака та Олійника. За словами Подоляка, інформація британської розвідки «доповнює цей смисловий ряд».

Радник каже, що Кремль давно має тактику відбору «специфічних персон» в олігархічних чи політичних колах для того, щоб просувати російські інтереси в Україні.

«Це можуть бути персонажі неоднакового калібру – від Аксьонова до Медведчука. Тому прізвище Мураєва, по суті, не викликає подиву», – зазначив Подоляк.

Він додав, що держава продовжить демонтувати будь-які політичні структури, які можуть працювати на дестабілізацію України або допомагати окупантам.

Політик резюмував, що «жодних сірих зон у вигляді Аксьонових та Медведчуків» не буде.

Нагадаємо, до інформації про те, що Кремль планує привести до влади в Україні проросійський уряд на чолі з екснардепом Євгеном Мураєвим слід серйозно поставитися, заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Як відомо, Міністерство закордонних справ Великобританії заявило в заяві в суботу, що у нього є інформація про те, що російський уряд планує «посадити проросійського лідера в Києві». «Колишній народний депутат України Євген Мураєв розглядається в якості потенційного кандидата», – повідомило британське міністерство закордонних справ.

«У нас є інформація, яка вказує на те, що російський уряд має намір посадити проросійського лідера в Києві, водночас роздумуючи над тим, чи вторгнутися в Україну та окупувати її. Колишній український депутат Євген Мураєв розглядається як можливий кандидат», – йдеться у заяві британського відомства.

До слова, раніше Національна рада з питань телебачення та радіомовлення зверталася до суду, щоб анулювати ліцензую телеканалу «Наш» через порушення закону.

Додамо, що у квітні було відомо, що етери телеканалу «Наш» мають ознаки розпалювання ворожнечі.

Раніше народний депутат України VII і VIII скликань та реальний власник «Наш» Євгеній Мураєв поскаржився на 11 позапланових перевірок телеканалу. Зокрема Національна рада з питань телебачення і радіомовлення перевіряє телеканал «Наш» через висловлювання колишньої депутатки Олени Бондаренко про «злочини» Збройних сил на Донбасі.

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