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    Блінкен звернувся до росіян і пояснив, чим для них обернеться війна з Україною

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    Америка звернулася із закликом до мешканців Росії - Блінкен звернувся до росіян і пояснив, чим для них обернеться війна з Україною
    Америка звернулася із закликом до мешканців Росії
    фото: reuters

    «Безглузда війна з вашими сусідами» загрожуватиме вашій безпеці – США до РФ

    Захід не прагне поставити під загрозу безпеку росіян. Кремль несе відповідальність за ескалацію навколо України. Про це йдеться в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.

    «Якби я міг поговорити з російським народом, я б сказав йому, що ви заслуговуєте жити в безпеці і гідно, як і всі люди в усьому світі, і ніхто – ані Україна, ані Сполучені Штати, ані НАТО або країни-члени – не прагнуть поставити це під загрозу», – заявив Блінкен.

    Він зазначив, що в разі війни громадяни Росії будуть зазнавати.

    «Що дійсно загрожує вашій безпеці, так це безглузда війна з вашими сусідами в Україні з усіма витратами, що витікають з цього. Перш за все для молодих людей, які будуть ризикувати або навіть віддавати за це своє життя», – підкреслив держсекретар.

    Нагадаємо, США розповіли, коли стане відома доля нових переговорів Байдена і Путіна.

    Раніше стало відомо, що США воліли б вирішити ситуацію навколо України мирним шляхом.

    Як відомо, Україна отримає від США додаткову військову допомогу.

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    Теги: Росія США НАТО війна Україна Ентоні Блінкен
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    Блінкен звернувся до росіян і пояснив, чим для них обернеться війна з Україною