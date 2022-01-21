Блінкен звернувся до росіян і пояснив, чим для них обернеться війна з Україною

«Безглузда війна з вашими сусідами» загрожуватиме вашій безпеці – США до РФ

Захід не прагне поставити під загрозу безпеку росіян. Кремль несе відповідальність за ескалацію навколо України. Про це йдеться в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.

«Якби я міг поговорити з російським народом, я б сказав йому, що ви заслуговуєте жити в безпеці і гідно, як і всі люди в усьому світі, і ніхто – ані Україна, ані Сполучені Штати, ані НАТО або країни-члени – не прагнуть поставити це під загрозу», – заявив Блінкен.

Він зазначив, що в разі війни громадяни Росії будуть зазнавати.

«Що дійсно загрожує вашій безпеці, так це безглузда війна з вашими сусідами в Україні з усіма витратами, що витікають з цього. Перш за все для молодих людей, які будуть ризикувати або навіть віддавати за це своє життя», – підкреслив держсекретар.

Нагадаємо, США розповіли, коли стане відома доля нових переговорів Байдена і Путіна.

Раніше стало відомо, що США воліли б вирішити ситуацію навколо України мирним шляхом.

Як відомо, Україна отримає від США додаткову військову допомогу.

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