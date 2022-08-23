ООН створила групу зі встановлення фактів теракту РФ в Оленівці

Комісія встановлюватиме факти та звітуватиме про це Генеральному секретарю ООН

ООН підготувала групу фахівців, які займуться встановленням фактів загибелі близько 50 українських військовополонених в колонії Оленівки. Про це розповів спікер генсека ООН Стефан Дюжаррік, повідомляє CNN.



За його словами, група поки не зможе зайнятися розслідуванням на місці події, оскільки ситуація навколо колонії в Оленівці продовжує залишатися небезпечною для візиту без відповідних гарантій від України і Росії.

Також він додав, що до групи фахівців увійшли: бразильський генерал-лейтенант поліції у відставці, ісландський дипломат і співробітник поліції Нігеру. Їх головним завданням є встановлення фактів трагедії, які передадуть генсеку ООН Антоніу Гутеррешу.

Нагадаємо, 29 липня російські окупанти організували теракт у колонії в тимчасово окупованому місті Оленівка Донецької області. Там утримувалися полонені українські військові полку «Азов». Російські ЗМІ звинуватили у вбивстві Україну – за їхньою версією, барак начебто був обстріляний ракетами з реактивних систем Himars. Проте українська сторона одразу довела, що страту організували самі росіяни: напередодні вбивства полонених перевели до бараку, який потім умисно знищили. Показово, що сусідні приміщення колонії не постраждали і повністю вціліли.

До Дня Незалежності, 24 серпня, російські спецслужби готують чергову провокацію з численними жертвами. На цей день у тимчасово окупованому Маріуполі заплановане проведення т.зв. «судового засідання» над полоненими бійцями полку «Азов». Окупанти планують завдати точковий удар по споруді, де буде відбуватися «судилище» і традиційно звинуватити в цьому Україну. Про це «Главкому» повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.