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НАЗК знайшло схований маєток «слуги народу» Саладухи за допомогою супутника. Що сказав суд?

Віталій Тараненко
glavcom.ua
НАЗК знайшло схований маєток «слуги народу» Саладухи за допомогою супутника. Що сказав суд?
У суді нардепка повідомила, що не мала на меті приховати майно. На її думку, це сталося через вину помічників-адвокатів
фото з Facebook Ольги Саладухи

Народна депутатка визнала вину і уникла покарання

Вищий антикорупційний суд звільнив від кримінальної відповідальності народну депутатку від партії «Слуга народу» Ольгу Саладуху «у зв’язку з дійовим каяттям». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, ще у 2021 році Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило факт незадекларованого парламентарем майна. Зокрема, йшлося про об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок площею 162,7 кв. м. Будинок розміщений в елітному котеджному містечку «Лелечій Хутір» неподалік столиці. Його ринкова вартість на кінець 2020 року становила 1,79 млн грн.

Як з’ясувало НАЗК, у листопада 2020 року Ольга Саладуха купила земельну ділянку площею 0,07 га у цьому котеджному містечку. Відомості про ділянку вона відобразила в електронній декларації за 2020 рік. Однак сам будинок не задекларувала.

Антикорупційне агентство хитрим способом виявило незадекларований котедж – дало запит до Національного центру управління та випробувань космічних засобів, яке підтвердило, що на ділянці Саладуху є нерухомість. Також НАЗК скористалося аерозйомкою території котеджного містечка «Лелечій Хутір», яку оприлюднив один із сайтів нерухомості.

У суді нардепка повідомила, що не мала на меті приховати майно. На її думку, це сталося через вину помічників-адвокатів, які не виконали доручення парламентарки і не внесли зміни до її електронної декларації за 2020 рік. Саладуха навіть принесла до антикорупційного суду договори, які розірвала з помічниками-адвокатами.

Окремо обраниця пообіцяла в суді найближчим часом внести зміни до е-декларації за 2020 рік і показати котеджний будинок.

Крім цього, під час судового засідання прокурор подала клопотання про звільнення нардепки Ольги Саладухи від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям. Підозрювана та її захисник погодилися з позицію прокурорки і додатково надали суду документи про спортивні досягнення Саладухи (вона є чемпіонкою світу, бронзовою призеркою Олімпійських ігор і триразовою чемпіонкою Європи зі стрибків у довжину) та її суспільно корисну діяльність.

Антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурорки, закрив кримінальне провадження та звільнив нардепку від кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, що санкція ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу, за якою судили Ольгу Саладуху, передбачає покарання у вигляді штрафу від 51 тис. грн до 68 тис. грн або громадські від 150 до 240 годин, або обмеження волі до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Додамо, що схожий будинок у котеджнму містечку «Лелечій Хутір», як у нардепки Саладухи, нині вартує близько 4 млн грн.

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Теги: нерухомість декларація НАЗК партія Слуга народу Ольга Саладуха Вищий антикорупційний суд

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