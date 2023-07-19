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Корупційний скандал одеського військкома: НАЗК розкрило нові деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Корупційний скандал одеського військкома: НАЗК розкрило нові деталі
Після скандалу військкома Євгена Борисова було звільнено з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
фото з відкритих джерел

Борисов стверджує, що всі отримані гроші були позиками

Сьогодні, 19 липня, буде спрямовано висновок щодо незаконного збагачення колишнього голови Одеського обласного військкомату Євгена Борисова. Про це повідомив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков на брифінгу.

«Це рекордний висновок встановлення фактів, 188 млн грн. Тільки один об'єкт в Іспанії коштує 3 700 000 євро – це 15 грудня 2022 року, коли Україна була під щоденними обстрілами росіян», – Зазначив Новіков.

Глава НАЗК заявив, що Борисов стверджує, що всі отримані гроші були позиками.

«Одна з них – нібито від власника нічного клубу «Ібіца». Доказів немає. Під час підписання документів підписанти навіть не перебували в Одесі. Також там викрили незаконні канали виїзду за кордон. Випадок кричущий», – резюмував він.

Нагадаємо, що нещодавно військовий комісар Одеської області Євген Борисов потрапив у корупційний скандал. Він нібито збагатився на війні й так званих білих квитках: за відтермінування від армії від військовозобов'язаних вимагав чималі суми. Після розголошення цієї інформації його відсторонили від виконання службових повноважень, а ДБР порушило провадження щодо фактів зловживань начальником одеського військкомату Євгеном Борисовим під час призову військовозобов’язаних.

Нещодавно журналісти з'ясували, що родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів.

Читайте також: Чому з діяльністю керівника одеського воєнкомома не все так просто

 

Теги: корупція Олександр Новіков кордон скандал гроші Одеса Україна суд військомат

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