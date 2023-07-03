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НАЗК внесло компанію Unilever до списку міжнародних спонсорів війни

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
НАЗК внесло компанію Unilever до списку міжнародних спонсорів війни
Компанія є одним зі світових лідерів на ринку продуктів харчування та товарів побутової хімії
фото з відкритих джерел

Британська компанія Unilever є виробником Domestos, Lipton, Axe, Dove та багатьох інших брендів

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло британську корпорацію Unilever до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Підставою стало те, що, працюючи у РФ, компанія сплачує значні податки в російський держбюджет, тим самим підтримуючи економіку агресора та роблячи свій внесок у продовження війни Росії проти України.

Компанія є одним зі світових лідерів на ринку продуктів харчування та товарів побутової хімії. Її продукція випускається на 280 підприємствах, їй належать понад 400 брендів, зокрема: Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Lipton, Crème Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, CLEAR, Чиста Лінія та інші. Підставою внесення до переліку міжнародних спонсорів війни стало те, що, працюючи в РФ, компанія сплачує значні податки в російський держбюджет, тим самим підтримуючи економіку країни-агресора.

У Росії в Unilever працюють понад 3000 співробітників. У 2022 році на частку російського бізнесу припало 1,4% обороту Unilever і 2% її чистого прибутку, який 2022 року зріс на 24,9% у порівнянні з 2021-м і становив 8,03 млрд євро. Виторг компанії зріс до 60,1 млрд євро (+14,5%). Продажі Unilever зросли у всіх категоріях, найбільше у продажі косметики (+20,8%).

У НАЗК заявляють, що після початку повномасштабної війни Росії в Україні Unilever пообіцяла зупинити весь імпорт та експорт своєї продукції до РФ, а також припинити всі медійні та рекламні витрати. Компанія заявляла, що їхня позиція не змінилася щодо ведення бізнесу в рф, однак до цього часу не закрили свої офіси в Росії, а підприємства в Омську, Єкатеринбурзі, Санкт-Петербурзі та Тулі продовжують працювати.

«Такі дії компанії свідчать про її небажання долучитися до коаліції доброчесного та відповідального бізнесу, який обрав сторону демократії та свободи. Фінансуючи держбюджет РФ значними надходженнями, Unilever сприяє російській економіці та відповідно підтримує дії агресора», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, що НАЗК внесло виробника популярних солодощів до переліку міжнародних спонсорів війни.

До слова, нещодавно НАЗК вперше виключило компанію з переліку міжнародних спонсорів війни. 

Теги: експорт імпорт НАЗК росія

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