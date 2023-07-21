Не тільки воєнкомів. Стало відомо, на кого ще чекають перевірки через корупцію

НАЗК буде перевіряти, в тому числі, наявність майна, фінансових зобов'язань, транспортних засобів всіх близьких осіб

В Україні перевірятимуть весь керівний склад військкоматів та їхніх родичів

В Україні перевірятимуть на доброчесність не лише очільників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а й весь керівний склад та їхніх родичів. Про це повідомляє голова НАЗК Олександра Новікова в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми перевірятимемо моніторинг способу життя в першу чергу всього керівного складу. Не тільки перших осіб, а й керівників відділів, секторів і управлінь. Концентруючи увагу в першу чергу на регіональні ТЦК і в другу – на районні», – сказав він.

Новіков додав, що НАЗК буде перевіряти, в тому числі, наявність майна, фінансових зобов'язань, транспортних засобів всіх близьких осіб.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Перелік близьких осіб наведено у законі. У нього, зокрема, входять брати і сестри, батьки і діти, тещі, свекрухи тощо.

Нагадаємо, 23 червня голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія ініціював звернення до правоохоронних органів для проведення перевірок стосовно військкомів усіх областей.

Відповідне рішення було прийнято після перегляду розслідування ЗМІ стосовно начальника одеського військкомату Євгена Борисова.