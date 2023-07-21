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Не тільки воєнкомів. Стало відомо, на кого ще чекають перевірки через корупцію

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Не тільки воєнкомів. Стало відомо, на кого ще чекають перевірки через корупцію
НАЗК буде перевіряти, в тому числі, наявність майна, фінансових зобов'язань, транспортних засобів всіх близьких осіб
фото ілюстративне

В Україні перевірятимуть весь керівний склад військкоматів та їхніх родичів

В Україні перевірятимуть на доброчесність не лише очільників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а й весь керівний склад та їхніх родичів. Про це повідомляє голова НАЗК Олександра Новікова в ефірі телемарафону.

«Ми перевірятимемо моніторинг способу життя в першу чергу всього керівного складу. Не тільки перших осіб, а й керівників відділів, секторів і управлінь. Концентруючи увагу в першу чергу на регіональні ТЦК і в другу – на районні», – сказав він.

Новіков додав, що НАЗК буде перевіряти, в тому числі, наявність майна, фінансових зобов'язань, транспортних засобів всіх близьких осіб.

Перелік близьких осіб наведено у законі. У нього, зокрема, входять брати і сестри, батьки і діти, тещі, свекрухи тощо.

Нагадаємо, 23 червня голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія ініціював звернення до правоохоронних органів для проведення перевірок стосовно військкомів усіх областей.  

Відповідне рішення було прийнято після перегляду розслідування ЗМІ стосовно начальника одеського військкомату Євгена Борисова.

Теги: НАЗК війна

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