Не тільки воєнкомів. Стало відомо, на кого ще чекають перевірки через корупцію
В Україні перевірятимуть весь керівний склад військкоматів та їхніх родичів
В Україні перевірятимуть на доброчесність не лише очільників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а й весь керівний склад та їхніх родичів. Про це повідомляє голова НАЗК Олександра Новікова в ефірі телемарафону.
«Ми перевірятимемо моніторинг способу життя в першу чергу всього керівного складу. Не тільки перших осіб, а й керівників відділів, секторів і управлінь. Концентруючи увагу в першу чергу на регіональні ТЦК і в другу – на районні», – сказав він.
Новіков додав, що НАЗК буде перевіряти, в тому числі, наявність майна, фінансових зобов'язань, транспортних засобів всіх близьких осіб.
Перелік близьких осіб наведено у законі. У нього, зокрема, входять брати і сестри, батьки і діти, тещі, свекрухи тощо.
Нагадаємо, 23 червня голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія ініціював звернення до правоохоронних органів для проведення перевірок стосовно військкомів усіх областей.
Відповідне рішення було прийнято після перегляду розслідування ЗМІ стосовно начальника одеського військкомату Євгена Борисова.
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