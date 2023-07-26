Заступника голови НАЗК Вишневського звільнено з посади

Вишневський у відомстві займався питаннями антикорупційної політики, міжнародного співробітництва та запобігання корупції

Вишневського звільнили за «одноосібні рішення на посаді такого рівня»

Сьогодні, 26 липня 2023 року, заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Андрій Вишневський залишив свою посаду. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

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Заступника голови Національного агентства з питань запобігання корупції звільнено на підставі пункту 1 частини 1 статті 41 Кодексу законів про працю (Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з окремими категоріями працівників за певних умов – «Главком»).

«Пан Андрій одноосібно ініціював зняття з розгляду розробленого НАЗК та внесеного на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту, який безпосередньо впливає на стабільність та ефективність роботи Національного агентства», – йдеться в повідомленні.

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Як зазначає НАЗК, «певні одноосібні рішення на посаді такого рівня можуть поставити під загрозу ефективну роботу інституції та є неприпустимими під час воєнного стану».

Наразі напрямками, які обіймав на посаді Вишневський, координуватиме безпосередньо голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.

Зазначимо, Вишневський у відомстві займався питаннями антикорупційної політики, міжнародного співробітництва та запобігання корупції.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд звільнив від кримінальної відповідальності народну депутатку від партії «Слуга народу» Ольгу Саладуху «у зв’язку з дійовим каяттям».

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