Відсторонення мера Рівного. Асоціація міст заявила про порушення Конституції

В Асоціації зазначають, що за протоколами НАЗК, максимальна санкція у справі Рівненського міського голови передбачає штраф у розмірі 6800 грн

Суддя Рівненського міського суду Петро Денисюк, який всупереч нормам виніс рішення про відсторонення від посади міського голови Рівного Олександра Третяка – порушив конституційні права мешканців міста. Це свідчить про системність наступу на місцеве самоврядування, що негативно вплине на євроінтеграцію країни. Про це заявляють в Асоціації міст України (АМУ).

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В асоціації заявили, що сподіваються на справедливе рішення апеляційної інстанції і відсторонення Вищою радою правосуддя від правосуддя осіб, які порушують конституційні права українців.

«Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Петро Денисюк постановою від 10 липня 2023 року по справі №569/2600/23 позбавив мешканців Рівного права вибору, що гарантоване Конституцією України. При цьому суддя застосував санкцію, яку не просила прокуратура та яка не передбачена нормами, за якими було складено протокол про адмінправопорушення. На жаль, вже в черговий раз, місцевий суд позбавив права обіймати посаду особу, яку обрала громада. Суд знову обмежив реалізацію конституційних прав громадян на обрання місцевої влади, що свідчить про системність наступу на місцеве самоврядування», – йдеться у заяві.

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В АМУ зазначають, що за протоколами НАЗК, максимальна санкція у справі Рівненського міського голови передбачає штраф у розмірі 6800 грн та не містить усування голів громад від виконання ними посадових обов’язків. Тенденція такого «правосуддя» несе загрозу не тільки місцевому самоврядуванню, але й демократії та правам всіх громадян України, що негативно вплине на європейську інтеграцію країни.

«Звертаємось до Вищої ради правосуддя про відсторонення від здійснення правосуддя тих осіб, які керуються особистими мотивами при розгляді справ і порушують своїми рішеннями конституційні права громадян України. Вважаємо питанням державної безпеки об’єднання всієї публічної влади задля спільної Перемоги над агресором, забезпечення мешканцям всіх громад достойних умов життя та побудови демократичної, справедливої та успішної України! Сподіваємось на неупереджене та справедливе рішення апеляційної інстанції, збереження місцевого самоврядування та дотримання прав мешканців у місті Рівне», – додають в АМУ.

Нагадаємо, 10 липня, суд першої інстанції визнав винним у скоєнні корупційного адмінправопорушення Міського голову Рівного Олександра Третьяка та усунув його з посади на рік.

Раніше НАЗК склало три протоколи на мера Рівного Олександра Третяка. Приводом для них став конфлікт інтересів: щодо повернення собі премій, голосування за призначення керуючою справами виконкому та призначення їй премій і надбавок. Перші два протоколи закрили за відсутністю складу порушення та за строками давності.

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Незакрита справа, по якій, власне і суд прийняв вказане рішення, стосується нарахування премій і доплат керуючій справами міськвиконкому Марії Корнійчук, яка під час виборчої кампанії внесла до кандидатського фонду Третяка 45 тис.грн. НАЗК вбачає у цьому конфлікт інтересів, сам мер це неодноразово заперечував.

У січні 2022 року поліція відкрила кримінальне провадження проти мера Рівного за афери з нерухомістю.