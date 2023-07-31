«Тримався скільки міг». Ексзаступник голови НАЗК розповів, як переживав конфлікт з керівництвом
Андрій Вишневський: «Справжніми мотивами для мого звільнення точно не є те, про що зазначено в наказі»
За словами ексзаступника голови Національного агентства з питань запобігання корупції Андрія Вишневського, з першого дня роботи в НАЗК у нього почали непорозуміння з очільником відомства Олександром Новіковим. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».
Як зазначає Вишневський, втрата посади не стала для нього сюрпризом, проте обурив «рівень непрофесіоналізму, продемонстрований під час звільнення».
«Справжніми мотивами для мого звільнення точно не є те, про що зазначено в наказі. Я припускаю, що, швидше за все, це особисті мотиви голови. Не хотів би вдаватися до подробиць стосовно цього, оскільки для мене найважливіше в цій історії не доля Вишневського, а репутація НАЗК як важливої інституції та всієї антикорупційної системи. Я б взагалі не хотів жодними своїми діями зашкодити агентству, тому що дуже поважаю колег, які там працюють, і вважаю, що це у переважній більшості професіонали високого рівня і дуже порядні люди. Вони точно не мають страждати від тієї ситуації, яка спровокована і реалізована головою», – пояснив ексзаступник.
Вишневський каже, що у нього не було наміру звільнятися, а навпаки «готовий був чесно і професійно працювати і далі».
«Я рік пропрацював і, вважаю, певну додану цінність створив: точно знаю, що з'явилося у НАЗК та антикорупційній політиці, чого не було до мого приходу. Наприклад, мною був запропонований і реалізований досить інноваційний механізм фінансування реалізації Антикорупційної стратегії та заходів Державної антикорупційної програми; повернуто з небуття питання відновлення фінансового звітування політичних партій та відповідних контрольних функцій НАЗК, яке до того три роки було без руху. Зараз же завдяки у тому числі моїй роботі з урядом, парламентом та професійною громадськістю з’явився реальний шанс вже найближчим часом розв'язати це питання (йдеться про нещодавно зареєстровані законопроєкти 9419 та 9419-1 (регулюють мінімізацію потенційного олігархічного впливу на політичні партії та удосконалення механізмів державного фінансування та державного контролю за діяльністю політичних партій – «Главком»)), – розповів експосадовець.
За словами ексзаступника голови НАЗК, цьогоріч йому разом з колегами вдалося врятувати 11 пакет санкцій ЄС проти Росії, який «внаслідок сумнівних дій голови НАЗК було поставлено під загрозу».
«Одним з досягнень є те, що Україна вперше дуже переконливо і на високому політичному рівні була представлена на цьогорічному Глобальному форумі антикорупції та доброчесності Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у Парижі. Нарешті, разом з Артемом Ситником (ексголова Національного антикорупційного бюро, заступник голови НАЗК – «Главком») та колегами з МЗС у червні цього року нам вдалось врегулювати дуже складну і небезпечну ситуацію, коли внаслідок сумнівних дій голови НАЗК було поставлено під загрозу схвалення 11-го пакету санкції Європейського Союзу проти Росії та надання Україні пів мільярда євро військової допомоги», – зауважив Вишневський.
Ексзаступник каже, що стримувався, не звертав увагу на негатив навколо нього та просто продовжував працювати.
«Протягом року я тримався, придушував всі емоції, реакції на якісь несправедливі і негативні речі, що бачив, і прагнув зробити максимум, що було в моїх силах та межах повноважень, у наявних умовах. Публічна служба – все ж не найкомфортніша робота, аби насолоджуватися. Це насамперед, служіння. А воно не буває легким і приємним. Та й жоден з моїх попередніх досвідів не був безхмарним або простим. Я протримався скільки зміг, скажімо так», – додав Вишневський.
Нагадаємо, 26 липня 2023 року, заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Андрій Вишневський залишив свою посаду.
На думку керівництва агентства, він «одноосібно ініціював зняття з розгляду розробленого НАЗК та внесеного на розгляд Кабінету міністрів законопроєкту, який безпосередньо впливає на стабільність та ефективність роботи Національного агентства». У «прощальній» заяві НАЗК йдеться, що одноосібні рішення на посаді такого рівня можуть поставити під загрозу ефективну роботу інституції та є неприпустимими під час воєнного стану.
У Вишневського – своя версія подій. Він заявив, що його пропозицію щодо зняття законопроєкту схвалив сам голова агентства Олександр Новіков, і це навіть підтверджено документально – письмовою резолюцією керівника НАЗК. Вишневський впевнений: його звільнили безпідставно та незаконно. Погрожує відстоювати свою репутацію в суді.
Зі слів Вишневського, сама ця ситуація стала лише надуманим приводом, аби його позбавитися.
До слова, колишній міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко прокоментував свою відставку, яка набула розголосу у суспільстві. Свою відставку він називає «природним процесом».
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