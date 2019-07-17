Партії Вакарчука, Гриценка і Смешка на межі подолання прохідного бар'єру - опитування



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Більше всього за тиждень виріс рейтинг «Опозиційної платформи – За життя»

В Раду проходять чотири політичні сили - «Слуга народу», «Опозиційна платформа – За життя», «Батьківщина», «Європейська солідарність». Про це свідчать результати дослідження, проведеного Центром «Соціальний моніторинг» і Українським інститутом соціальних досліджень ім.Яременко.

Так, «Слугу народу» готові підтримати 42,5% опитаних (серед тих, хто визначився, що буде голосувати).

«Опозиційну платформу – За життя» підтримують 15,1% виборців, «Європейську солідарність» – 8,1%, ВО «Батьківщина» – 7,6%.

Шанси подолати прохідний бар'єр в 5% мають партії «Голос» і «Громадянська позиція» - по 4,8%, а також «Сила і честь» - 4,6%.

Згідно з результатами опитування явка виборців в день голосування може скласти 47-49%

Дослідження проводилося 3-10 липня у всіх регіонах України, крім непідконтрольних територій. Опитано 3022 респондентів, стандартна похибка вибірки +/- 1,8%