Партія Порошенка прокоментувала можливе вручення йому нової підозри

У «Європейській Солідарності переконані, що влада буде нести політичну відповідальність за свої провали

«Влада сама розхитує човен, замість того, щоби об’єднувати зусилля для протидії агресії»

Дві важливих публікації в суботу зранку зафіксувала служба інформаційного моніторингу партії. Стаття у The Washington Post про 175-ти тисячне угруповання росіян, готове, згідно даних розвідки, вдертися в Україну. І публікація низки українських ЗМІ про те, що навіть не в прокуратурі, а в Офісі Президента вивчають підозру лідеру опозиції. Путін от-от висадить десантників у спальню Зеленського, а Зеленський зайнятий винятково боротьбою з Порошенком. Про це ідеться у коментар пресслужби партії «Європейська Солідарність». Таким чином політична сила відреагувала на інформацію колишнього заступника генпрокурора Віктора Трепака про можливе висунення підозри Порошенку у справі про постачання вугілля з ОРДЛО

«Замість того, щоби зосередитись на термінових заходах із посилення обороноздатності країни, вони воюють зі своїм політичним опонентом, полюють на вигаданих «ворогів» Зеленського. Замість того, щоби прийняти стратегічні і тактичні пропозиції Порошенка щодо дипломатичної та військової протидії Путіну, Зеленський розпочав новий виток агресії проти Порошенка і всієї опозиції», – ідеться у заяві.

У складній зовнішній ситуації влада сама розхитує човен, замість того, щоби об’єднувати зусилля для протидії агресії, вважають у «Європейській солідарності».

«Під постійним незаконним тиском Зеленського проти Петра Порошенка сфабриковані вже понад сто різних кримінальних справ. Всі вони – політично вмотивовані і шиті білими нитками. Так звана вугільна справа – так само фейк і брехня, які фабрикуються на Банковій внаслідок особистих страхів і комплексів Зеленського», – сказано у тексті.

У партії також стверджують, що «черговий «припадок» порохофобської параної у «найвеличнішого лідера» сучасності пов’язаний із публікацією результатів опитування громадської думки». Згідно із ним, опозиційна «Європейська Солідарність» вийшла на перше місце, а рейтинг «Слуг» знижується.

«Плюс очевидна рефлексія артиста погорілого театру на свою провальну пресконференцію, яка продемонструвала його непрофесійність, інтелектуальну неміч та неспроможність відповідати на виклики, що стоять перед країною.

Репресії проти «Європейської Солідарності» та Порошенка вкрай потрібні йому як технологія відволікання уваги від своїх суцільних провалів та гучних скандалів – на кшталт «вагнергейту» чи причетності Зеленського та його «Кварталу» до відмивання коштів Коломойського і розкрадання грошей вкладників ПриватБанку», – вважають у партії Порошенка.

У «Європейській Солідарності також переконані, що влада буде нести політичну відповідальність за свої провали, та кримінальну відповідальність за державну зраду і прямий тиск на правоохоронні органи задля фабрикування численних політично мотивованих справ проти ветеранів, журналістів та опозиційних політиків.

«Люди вже втомилися від безкінечних відосиків та шоу. Відволікти увагу від росту цін, тарифів, рекордно низьких запасів вугілля та газу, і як наслідок енергетичної кризи – вже не вдасться», – сказано у заяві.

До слова, міністр Ткаченко передумав йти у відставку і похвалився бюджетом на наступний рік.

Як відомо, 2 грудня Рада ухвалила держбюджет на 2022 рік .





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