Ердоган поговорив з Путіним про Україну

Президенти обмінялися думками щодо ситуації в Україні, Сирії та Лівії

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган та президент Росії Володимир Путін обговорили телефоном шляхи розвитку турецько-російських відносин. Під час розмови вони згадали про Україну. Про це повідомляє турецьке агентство «Анадолу».

Телефонна розмова лідерів Туреччини та Росії відбулася у п'ятницю, 3 грудня.

«Ердоган та Путін обговорили регіональні питання, зокрема процеси між Азербайджаном та Вірменією. Крім того, відбувся обмін думками щодо ситуації в Сирії, Лівії та Україні», – повідомили в Управлінні зв'язків Адміністрації турецького лідера.

Як відомо, російська влада вважає, що Туреччина не може виступати посередником між Україною та Росією щодо питання Донбасу.

Нагадаємо, нещодавно голова МЗС Росії Сергій Лавров, країна якого вкрала Крим та Донбас, вважає, що Україна нахабніє.

Раніше президент Туреччини Регдеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара може стати посередником між Україною та Росією.

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