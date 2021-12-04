Порошенку можуть вручити нову підозру – Трепак

Петру Порошенку можуть виписати підозру у справі про купівлю вугілля на тимчасово окупованих територіях

За словами Віктора Трепака, підготовлений Офісом Генерального прокурора проєкт підозри наразі вивчається в Офісі президента

Найближчим часом очільнику «Європейської солідарності» Петру Порошенку можуть вручити підозру у справі про купівлю вугілля на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Про це у Facebook повідомив колишній перший заступник голови Служби безпеки України Віктор Трепак.

«За моєю інформацією, найближчим часом колишньому президенту України Петру Порошенку може бути пред’явлена нова підозра у справі, яка пов’язана з торгівлею вугіллям з окупованою росіянами територією України у період його президенства, і в якій «проходять» В. Медведчук та ексміністр енергетики В. Демчишин», – повідомив Трепак.

За його словами, підготовлений Офісом Генерального прокурора проєкт підозри наразі вивчається в Офісі президента.

«Вирішується, наскільки доцільною є реалізація такої підозри саме зараз і як це вплине на електоральні настрої суспільства. Очевидно, що цей хід влади інформаційно переб’є болючі для неї теми суспільного обговорення», – зазначив колишній посадовець.

«Раніше Ірина Венедіктова підписання такого роду політично резонансних підозр у багатьох випадках доручала одному із своїх заступників (наділивши його на цей час статусом «в. о.» генпрокурора), а сама терміново відбувала у відрядження чи відпустку. Наскільки відомо, Ірина Валентинівна якраз зібралася у десятиденне відрядження до США. Саме у цей час може і відбутися повідомлення про підозру п’ятому президенту. Звичайно, якщо на Банковій вже прийнято про це політичне рішення. Цікаво, кому із заступників генпрокурора цього разу випаде «честь» виконати таку делікатно-відповідальну функцію», – додав Трепак.

Нагадаємо, п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко жорстко розкритикував проєкт Державного бюджету на наступний рік. Він зауважив, що у документі «слуги» не передбачили грошей для тих масштабних обіцянок, які щедро роздав Володимир Зеленський у своєму посланні до Верховної Ради.

До слова, міністр Ткаченко передумав йти у відставку і похвалився бюджетом на наступний рік.

Як відомо, 2 грудня Рада ухвалила держбюджет на 2022 рік.

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