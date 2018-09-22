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    Політика

    Партія Тарути висунула його кандидатом у президенти

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    Політик Сергій Тарута - Партія Тарути висунула його кандидатом у президенти
    Фото: Главком
    Політик Сергій Тарута

    За те, щоби політичну силу представляв Тарута, проголосували 86% учасників з’їзду

    Голова ради директорів «Індустріального союзу Донбасу», політик Сергій Тарута переміг на праймеріз партії «Основа» і буде брати участь у майбутніх виборах президента України.

    Про це повідомляє прес-служба партії у Facebook.

    Зазначається, що під час з’їзду партії 22 вересня у Києві 96% учасників виступили за участь партії «Основа» у президентських виборах 2019 року.

    За те, щоби політичну силу представляв Тарута, проголосували 86% учасників з’їзду.

    Нагадаємо, 21 вересня Євгеній Мураєв заявив про вихід із партії «За Життя!» та оголосив про створення нової політичної сили.

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