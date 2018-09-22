Партія Тарути висунула його кандидатом у президенти



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Фото: Главком Політик Сергій Тарута

За те, щоби політичну силу представляв Тарута, проголосували 86% учасників з’їзду

Голова ради директорів «Індустріального союзу Донбасу», політик Сергій Тарута переміг на праймеріз партії «Основа» і буде брати участь у майбутніх виборах президента України.

Про це повідомляє прес-служба партії у Facebook.

Зазначається, що під час з’їзду партії 22 вересня у Києві 96% учасників виступили за участь партії «Основа» у президентських виборах 2019 року.

За те, щоби політичну силу представляв Тарута, проголосували 86% учасників з’їзду.

Нагадаємо, 21 вересня Євгеній Мураєв заявив про вихід із партії «За Життя!» та оголосив про створення нової політичної сили.