Партнер Шустера розповів, коли почався їхній конфлікт із владою

Все почалось з ефіру, на який хотів прорватися Дубінський

Конфронтація творчого колективу токшоу «Свобода слова Савіка Шустера» із чинною українською владою почалася з конфлікту із колишнім членом фракції «слуг народу» Олександром Дубінським. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив генеральний продюсер шоу Шустера Павло Єлізаров.

Медійник пригадав, що під час одного з прямих етерів токшоу, коли у студії обговорювали важливі питання, що стосуються енергетики, Офіс президента запропонував для включення в режимі відеозв’язку нардепа Дубінського.

«Але Дубінський вирішив приїхати в студію, де у нас фізично не було місць, куди його посадити. Там же світло треба виставити і все інше… Ми його не пустили, і «Слуга народу» в особі Жені Кравчук (народна депутатка – «Главком») заявила, що це взагалі не свобода слова. До речі, це перший раз було в моїй практиці, коли просто з ефіру відкликали міністра енергетики і потім розповідали, що от, бачите, було ж місце для Дубінського», – пояснив Єлізаров.

На думку генпродюсера «Свободи слова Савіка Шустера», вже тоді ця дріб’язковість владної команди продемонструвала їхній принцип мислення, тому всі подальші події не стали для нього дивиною.

Проте Єлізаров додав, що досі продовжує нормально спілкуватися зі «слугами народу». «У нас з ними є неформальні бесіди, де ми пояснюємо: «хлопці, так неправильно». Вони набрали собі «фабрику тролів»: Лещенка, Арестовича, зараз хочуть взяти Пальчевського. Скажи мені, хто твій друг – і я скажу тобі, хто ти», – підсумував Єлізаров.

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Володимира Зеленського «30 запитань президенту України» його спілкування із журналістом Савіком Шустером відбулося на підвищених тонах.

До того ж сама поява Савіка Шустера на зустрічі з президентом викликала нервовий регіт у глави держави.

Раніше представники влади не прийшли на шоу Савіка Шустера, присвячене «вагнергейту», а згодом знайшли пояснення, чому не ходитимуть на програму і в подальшому.