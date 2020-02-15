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    Думки вголос

    Інтернет-телебачення «слуг народу» - банальна можливість вкрасти гроші?

    • Дмитро Корнійчук

      Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    • Розсилка
    Інтернет-телебачення «слуг народу» - банальна можливість вкрасти гроші?

    Все нове - це щось добре забуте старе

    Мовою оригіналу

    В «Слуге народа» заявили, что создают своё телевидение с выездными студиями.

    И тут я вспомнил, где видел эти «выездные студии». Это же проект «Уличное телевидение», который запустили у Пинчука под президентскую кампанию Кучмы 99-го года.

    И к которому имел отношение Потураев, нынешний политтехнолог Зеленского. А тогда - обслуживающий Пинчука.

    Я так понял, что кто-то с бородой теперь решил украсть денег на «Уличном телевидении-2»? Пока ещё хоть что-то можно украсть на пиаре.

    Как говорится, все новое - это хорошо забытое лохами старое. А ведь Владимир Александрович говорил, что он не лох)))))

    Джерело: блог Дмитра Корнійчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    партія Слуга народу
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