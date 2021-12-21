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    Партнер Шустера побачив, як Офіс президента хоче «усиновити» його ток-шоу

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    Відомий телепродюсер побачив у діях чинної влади ознаки наступу на свободу слова - Партнер Шустера побачив, як Офіс президента хоче «усиновити» його ток-шоу
    Відомий телепродюсер побачив у діях чинної влади ознаки наступу на свободу слова
    фото: censor.net

    «Ми маємо певний вплив і все, що у нас говориться в ефірі, болісно відбивається на рейтингу влади»

    Критика, що лунає на адресу влади у великих ЗМІ суттєво позначається на її рейтингу. Саме тому політичне керівництво країни намагається «усиновити» такі рейтингові політичні токшоу, як «Свобода слова Савіка Шустера». Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив генеральний продюсер шоу Шустера Павло Єлізаров.

    «У влади плюс-мінус завжди відбуваються однакові динамічні рухи. На початку влада призвичаюється, а потім хоче всіх підкорити. Чиновники швидко підкорюються, бо непокірні просто випадають з обойми, з журналістами це відбувається дещо пізніше, коли влада вже відчуває свою силу. Їм починають вказувати, що говорити, а що ні», – пояснив медійник.

    За словами Єлізарова, колективу, що працює над створенням шоу, не звикати до тиску з боку влади, оскільки подібне відбувається не вперше.

    «Маленькі видання ще живуть, бо вони не сильно впливають на ситуацію. А ми маємо певний вплив і все, що у нас говориться в ефірі, болісно відбивається на рейтингу влади. Тому і починається це «усиновлення»», – вважає Павло Єлізаров.

    Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Володимира Зеленського «30 запитань президенту України» його спілкування із журналістом Савіком Шустером відбулося на підвищених тонах.

    До того ж сама поява Савіка Шустера на зустрічі з президентом викликала нервовий регіт у глави держави.

    Раніше представники влади не прийшли на шоу Савіка Шустера, присвячене «вагнергейту», а згодом знайшли пояснення, чому не ходитимуть на програму і в подальшому.

    Читайте також інтерв'ю: Павло Єлізаров: Ця влада хоче зробити журналістику такою, як у Росії
    Теги: ЗМІ Савік Шустер влада Офіс президента Павло Єлізаров
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    Партнер Шустера побачив, як Офіс президента хоче «усиновити» його ток-шоу