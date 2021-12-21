Партнер Шустера побачив, як Офіс президента хоче «усиновити» його ток-шоу

«Ми маємо певний вплив і все, що у нас говориться в ефірі, болісно відбивається на рейтингу влади»

Критика, що лунає на адресу влади у великих ЗМІ суттєво позначається на її рейтингу. Саме тому політичне керівництво країни намагається «усиновити» такі рейтингові політичні токшоу, як «Свобода слова Савіка Шустера». Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив генеральний продюсер шоу Шустера Павло Єлізаров.

«У влади плюс-мінус завжди відбуваються однакові динамічні рухи. На початку влада призвичаюється, а потім хоче всіх підкорити. Чиновники швидко підкорюються, бо непокірні просто випадають з обойми, з журналістами це відбувається дещо пізніше, коли влада вже відчуває свою силу. Їм починають вказувати, що говорити, а що ні», – пояснив медійник.

За словами Єлізарова, колективу, що працює над створенням шоу, не звикати до тиску з боку влади, оскільки подібне відбувається не вперше.

«Маленькі видання ще живуть, бо вони не сильно впливають на ситуацію. А ми маємо певний вплив і все, що у нас говориться в ефірі, болісно відбивається на рейтингу влади. Тому і починається це «усиновлення»», – вважає Павло Єлізаров.

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Володимира Зеленського «30 запитань президенту України» його спілкування із журналістом Савіком Шустером відбулося на підвищених тонах.

До того ж сама поява Савіка Шустера на зустрічі з президентом викликала нервовий регіт у глави держави.

Раніше представники влади не прийшли на шоу Савіка Шустера, присвячене «вагнергейту», а згодом знайшли пояснення, чому не ходитимуть на програму і в подальшому.