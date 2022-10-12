США перерахують Україні $4,5 млрд найближчими тижнями

Мінфін США вважає, що вкрай важливо, щоб міжнародні партнери приєдналися до Сполучених Штатів у підтримці України

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявив, що Сполучені Штати перерахують раніше виділений пакет фінансової допомоги Україні у розмірі $4,5 млрд уже найближчими тижнями. Про це повідомляє Reuters.

«Два тижні тому Конгрес ухвалив рішення про пряму бюджетну підтримку України на суму $4,5 млрд, і я рада повідомити, що Сполучені Штати мають намір виплатити українському уряду ці кошти найближчими тижнями», – сказала Єллен.

Вона також зазначила, що вкрай важливо, щоб міжнародні партнери приєдналися до Сполучених Штатів у підтримці України, та закликала союзників якнайшвидше виконати свої існуючі зобов'язання перед Україною та підготувати нові пакети фінансової допомоги.

«Міжнародна підтримка України – це колективні зусилля. Ми закликаємо наших партнерів і союзників приєднатися до нас, швидко виплативши свої зобов’язання перед Україною та активізувавши зусилля – щоб допомогти Україні у виконанні нею зобов’язань та щоб почати розбудову та відновлення», – сказала Єллен.

Нагадаємо, 28 вересня Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні нового пакету військової допомоги розміром $1,1 млрд, до якого зокрема входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем Himars.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю виданню CBS, Україна отримала дві батареї комплексу Nasams.

16 вересня речник Міністерства оборони США Патрік Райдер заявив, що перші дві батареї Nasams передадуть Україні протягом наступних двох місяців.

Додамо, як стало відомо раніше, Сполучені Штати попередньо погодили виділення Україні нового пакета фінансової допомоги у розмірі $12 млрд. Відповідної угоди досягли конгресмени під час обговорення нового законопроєкту про тимчасові витрати США.