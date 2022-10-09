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Росія не бажає переговорів. Зеленський жорстко відреагував на ракетний терор Росії (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Росія не бажає переговорів. Зеленський жорстко відреагував на ракетний терор Росії (відео)
Росія гатить ракетами по цивільній інфраструктурі України
фото з відкритих джерел

Президент заявив, що постійний терор проти цивільного населення є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів

Президент України Володимир Зеленський прокоментував чергові ракетні удари по українських містах. Про це глава держави заявив у своєму відеозверненні.

«Удари цієї ночі продовжили серію російських ракетних ударів по Запоріжжю, які лише цього тижня, за час із 3 жовтня, забрали життя вже щонайменше 43 людей.

А ще були удари по Харкову, по містах Донбасу, по інших містах України... Ще були удари іранськими безпілотниками, авіаудари.

Президент Зеленський запевнив, що абсолютна більшість із ракетних ударів – по цивільній інфраструктурі України, по цивільних людях.

«Постійний терор проти цивільного населення є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів.

Терор – це злочин, за який має бути покарання. Терор на державному рівні – це один із найжахливіших міжнародних злочинів, який загрожує не лише комусь одному у світі, але й усій міжнародній спільноті.

Я дякую всім, хто допомагає нам протистояти терору. Дякую всім, хто воює та працює заради повернення Україні миру і кожному українцю – гарантій права на життя й безпеку.

Вічна памʼять усім жертвам російського терору», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський потролив окупантів через події у Криму.

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Теги: війна путін росія Володимир Зеленський

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