Росія не бажає переговорів. Зеленський жорстко відреагував на ракетний терор Росії (відео)

Президент заявив, що постійний терор проти цивільного населення є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів

Президент України Володимир Зеленський прокоментував чергові ракетні удари по українських містах. Про це глава держави заявив у своєму відеозверненні.

«Удари цієї ночі продовжили серію російських ракетних ударів по Запоріжжю, які лише цього тижня, за час із 3 жовтня, забрали життя вже щонайменше 43 людей.

А ще були удари по Харкову, по містах Донбасу, по інших містах України... Ще були удари іранськими безпілотниками, авіаудари.

Президент Зеленський запевнив, що абсолютна більшість із ракетних ударів – по цивільній інфраструктурі України, по цивільних людях.



«Постійний терор проти цивільного населення є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів.

Терор – це злочин, за який має бути покарання. Терор на державному рівні – це один із найжахливіших міжнародних злочинів, який загрожує не лише комусь одному у світі, але й усій міжнародній спільноті.

Я дякую всім, хто допомагає нам протистояти терору. Дякую всім, хто воює та працює заради повернення Україні миру і кожному українцю – гарантій права на життя й безпеку.

Вічна памʼять усім жертвам російського терору», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський потролив окупантів через події у Криму.