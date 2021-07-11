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    Українка хоче піднятися на другу за висотою гірську вершину Землі

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    Українку не лякає моторошна слава гори - Українка хоче піднятися на другу за висотою гірську вершину Землі
    Українку не лякає моторошна слава гори

    Перша українка, яка здійснила сходження на Еверест, хоче підкорити «гору-вбивцю»

    Українка Ірина Галай спробує піднятися на другу за висотою гірську вершину Землі К2 (Чогорі).

    Рекордсменка вирушила до Пакистану в складі україно-непальської експедиції. Про це пише Gazeta.ua.

    «Я багато років мрію піднятися на К2, – каже українка. – У світі альпіністів це вважається більш серйозним досягненням, ніж зійти на Еверест. Це як в боксі – можна виграти Олімпіаду, а можна стати абсолютним чемпіоном світу серед професіоналів. Ми планували організувати сходження в минулому році, але пандемія коронавірусу внесла свої корективи. Зате тепер експедицію приурочили до 30-річчя Незалежності України, адже ще жодна українка не була на вершині К2».

    Висота К2 – 8 611 метрів. Альпіністи називають її горою-вбивцею. Рівень смертності при сходженні на К2 становить рекордні 23 відсотки. Гине кожен четвертий альпініст, який пробує підкорити цю вершину.

    Нагадаємо, Ірина Галай – перша українка, яка здійснила сходження на Еверест і підняла на найвищу вершину світу національний прапор.

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    Теги: прапор Еверест Ірина Галай
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    Українка хоче піднятися на другу за висотою гірську вершину Землі