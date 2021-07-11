Українка хоче піднятися на другу за висотою гірську вершину Землі

Перша українка, яка здійснила сходження на Еверест, хоче підкорити «гору-вбивцю»

Українка Ірина Галай спробує піднятися на другу за висотою гірську вершину Землі К2 (Чогорі).

Рекордсменка вирушила до Пакистану в складі україно-непальської експедиції. Про це пише Gazeta.ua.

«Я багато років мрію піднятися на К2, – каже українка. – У світі альпіністів це вважається більш серйозним досягненням, ніж зійти на Еверест. Це як в боксі – можна виграти Олімпіаду, а можна стати абсолютним чемпіоном світу серед професіоналів. Ми планували організувати сходження в минулому році, але пандемія коронавірусу внесла свої корективи. Зате тепер експедицію приурочили до 30-річчя Незалежності України, адже ще жодна українка не була на вершині К2».

Висота К2 – 8 611 метрів. Альпіністи називають її горою-вбивцею. Рівень смертності при сходженні на К2 становить рекордні 23 відсотки. Гине кожен четвертий альпініст, який пробує підкорити цю вершину.

Нагадаємо, Ірина Галай – перша українка, яка здійснила сходження на Еверест і підняла на найвищу вершину світу національний прапор.

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