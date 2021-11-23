Фото мера, який прийшов вітати довгожительку, спантеличило мережу

Старенька жінка лежала в ліжку із заплющеними очима, а мер Дрогобича торкався її обличчя

Міський голова Дрогобича Тарас Кучма завітав привітати місцеву жительку Катерину Лазарєву зі 100-річним ювілеєм. Фото візиту опублікувала пресслужба мера, чим неабияк спантеличила читачів.

На фото Кучма стоїть біля ліжка ювілярки з букетом і торкається рукою її обличчя. Старенька лежить із заплющеними очима, а в цей час мер Дрогобича завзято виконує свої посадові обов’язки: висловлює слова подяки та дарує подарунки старенькій ювілярці, яка не звертає на нього уваги.

Така привітальна церемонія викликала неоднозначну реакцію в мережі. Так, журналіст Любомир Ференс розмістив фото у Facebook і поцікавився: «Що робить мер одного з міст України? Ваші варіанти?». Деякі користувачі соцмережі не повірили, що це фото може бути справжнім і мер справді у такий спосіб вітав стареньку.

Зазначимо, Катерина Лазарєва народилася у Москві, навчалася в медінституті. У період з 1943 до 1945 року – була лікарем 439-го медико-санітарного батальйону у складі І Українського фронту 13-ї армії 350-ї стрілкової дивізії у званні старшого лейтенанта. Брала участь у визволенні Західної України, Польщі, у взятті Берліну. Виховала 3 дітей, дочекалася 4 онуків, 6 правнуків та 1 праправнука.

Після звільнення в запас пані Катерина працювала лікарем Самбірського лікарняно-поліклінічного об’єднання, а з 1967 року протягом 30 років – лікарем Дрогобицької міської станції переливання крові.

Нагадаємо, на Волині місцева мешканка Зінаїда Матвійчук відзначила свій 100-літній ювілей. На іменини до ювілярки завітали не лише близькі люди, а й місцева влада.

До слова, ветеран українського радіо та телебачення, Народна артистка України Тамара Стратієнко відзначила 75-й день народження.