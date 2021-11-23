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    Події в Україні

    Фото мера, який прийшов вітати довгожительку, спантеличило мережу

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    Жителька Дрогобича Катерина Лазарєва відзначила 100-річний ювілей - Фото мера, який прийшов вітати довгожительку, спантеличило мережу
    Жителька Дрогобича Катерина Лазарєва відзначила 100-річний ювілей
    фото: drohobych-rada.gov.ua

    Старенька жінка лежала в ліжку із заплющеними очима, а мер Дрогобича торкався її обличчя

    Міський голова Дрогобича Тарас Кучма завітав привітати місцеву жительку Катерину Лазарєву зі 100-річним ювілеєм. Фото візиту опублікувала пресслужба мера, чим неабияк спантеличила читачів.

    На фото Кучма стоїть біля ліжка ювілярки з букетом і торкається рукою її обличчя. Старенька лежить із заплющеними очима, а в цей час мер Дрогобича завзято виконує свої посадові обов’язки: висловлює слова подяки та дарує подарунки старенькій ювілярці, яка не звертає на нього уваги.

    Така привітальна церемонія викликала неоднозначну реакцію в мережі. Так, журналіст Любомир Ференс розмістив фото у Facebook і поцікавився: «Що робить мер одного з міст України? Ваші варіанти?». Деякі користувачі соцмережі не повірили, що це фото може бути справжнім і мер справді у такий спосіб вітав стареньку.

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    Фото мера, який прийшов вітати довгожительку, спантеличило мережу
    Фото мера, який прийшов вітати довгожительку, спантеличило мережу
    Фото мера, який прийшов вітати довгожительку, спантеличило мережу
    Фото мера, який прийшов вітати довгожительку, спантеличило мережу

    Зазначимо, Катерина Лазарєва народилася у Москві, навчалася в медінституті. У період з 1943 до 1945 року – була лікарем 439-го медико-санітарного батальйону у складі І Українського фронту 13-ї армії 350-ї стрілкової дивізії у званні старшого лейтенанта. Брала участь у визволенні Західної України, Польщі, у взятті Берліну. Виховала 3 дітей, дочекалася 4 онуків, 6 правнуків та 1 праправнука.

    Після звільнення в запас пані Катерина працювала лікарем Самбірського лікарняно-поліклінічного об’єднання, а з 1967 року протягом 30 років – лікарем Дрогобицької міської станції переливання крові.

    Нагадаємо, на Волині місцева мешканка Зінаїда Матвійчук відзначила свій 100-літній ювілей. На іменини до ювілярки завітали не лише близькі люди, а й місцева влада.

    До слова, ветеран українського радіо та телебачення, Народна артистка України Тамара Стратієнко відзначила 75-й день народження.

    Теги: Львівщина місцева влада ветеран мер влада
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    Фото мера, який прийшов вітати довгожительку, спантеличило мережу