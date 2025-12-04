Президент назвав завдання української делегації на переговорах у США

Зеленський про переговори: Україна готова до будь-яких варіантів розвитку подій

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що 4 грудня українська та американська делегація проведуть переговори. За його словами, головне завдання українців – отримати повну інформацію про те, що прозвучало на перемовинах в Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Сьогодні українські представники продовжать розмову в Сполучених Штатах Америки із командою президента Трампа. Наше завдання зараз – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в Росії які ще приводи знайшов Путін, щоб затягнути війну та щоб тиснути на Україну, на нас – на нашу незалежність», – наголосив президент.

Зеленський: Сьогодні українські представники продовжать розмову в Сполучених Штатах Америки із командою Президента Трампа. Наше завдання зараз – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в Росії, які ще приводи знайшов Путін, щоб затягнути війну та щоб тиснути на Україну,… pic.twitter.com/IJkQX0cDVa — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 4, 2025

Зеленський додав: «Україна готова до будь-яких варіантів розвитку подій, звісно, ми будемо працювати максимально конструктивно з усіма нашими партнерами, щоб мир все ж таки був і щоб це був достойний мир. Тільки достойний мир означає реальну безпеку, ми цілком усвідомлюємо, що для цього і зараз потрібна, і буде потрібна підтримка партнерів».

Як повідомлялося, 4 грудня у Маямі відбудеться зустріч спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа та зятя президента США Джареда Кушнера з секретарем РНБО України Рустемом Умєровим. AP зазначає, наразі незрозуміло до чого приведуть ці переговори. Подальший хід подій значною мірою залежатиме від рішення адміністрації Трампа: чи буде посилено тиск на Росію, чи, навпаки, на Україну задля досягнення поступок.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що після зустрічі у Кремлі, його представники – Віткофф та Кушнер вважають, що президент Росії Володимир Путін виявляє бажання завершити війну.