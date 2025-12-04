Головна Країна Політика
Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський провів зустрічі з кандидатами на посаду очільника Офісу президента
Президент: Я призначив на завтра Ставку, і серед питань буде новий розподіл особового складу серед підрозділів
фото: Укрінформ

Зеленський зауважив, що найближчим часом буде рішення щодо нового керівника Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський призначив на завтра, 5 грудня, Ставку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Я призначив на завтра Ставку, і серед питань буде новий розподіл особового складу серед підрозділів, більш раціональний, – щоб бригади могли відчувати себе більш упевнено. В кожній бойовій бригаді про це говорять – готуємо рішення», – сказав президент.

Зеленський зазначив: «Також сьогодні провів додаткові зустрічі з кандидатами на посаду нового керівника Офісу президента – ми обговорили формати роботи Офісу, взаємодію з іншими державними інституціями, яка потрібна для інтересів України. Найближчим часом буде рішення щодо нового очільника Офісу».

Зауважимо, що аналітики моніторингового проєкту DeepState повідомили, хто може очолити Офіс президента після відставки Андрія Єрмака. За повідомленням аналітиків, новим керівником Офісу президента може стати військовий та заступник очільника Офісу президента Павло Паліса.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака. За кілька годин після звільнення Андрій Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Він вважає, що його гідність не захистили, попри те що він від лютого 2022 року залишається в Україні.

До слова, колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що не тримає зла на Володимира Зеленського через своє звільнення.

Теги: Володимир Зеленський Офіс президента

