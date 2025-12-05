Головна Країна Політика
Україна посилює співпрацю з Ізраїлем у сфері торгівлі зерном та агротехнологій

Ірина Тетеріна
Ірина Тетеріна
Україна посилює співпрацю з Ізраїлем у сфері торгівлі зерном та агротехнологій
Сторони обговорили можливості для збільшення експорту українського зерна та розвитку інноваційних агротехнологій
фото: Тарас Качка

Тарас Качка обговорив з ізраїльськими міністрами розвиток торгівлі, аграрних технологій та майбутнє міжурядової комісії

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка зустрівся з міністром сільського господарства та розвитку сільських територій Ізраїлю, членом Кабінету з питань безпеки Аві Діхтером для обговорення пріоритетних напрямів співпраці між країнами. Про це повідомив Офіс віцепрем’єра у Facebook.

«Українське сільське господарство відновлюється та зберігає міцні позиції в контексті продовольчої безпеки у світі, попри війну. З початку 2025-2026 маркетингового року Україна вже експортувала понад 10 млн т зернових і зернобобових культур. І нам вкрай важливо й надалі забезпечувати безперервність торговельних потоків нашої продукції», – сказав Тарас Качка.

Під час перемовин сторони обговорили:

  • розвиток економічних контактів у сфері аграрних та харчових технологій;
  • поглиблення діалогу щодо торгівлі зерновими культурами;
  • розширення співпраці у сфері водного промислу.

Окремо Качка провів зустріч із міністром закордонних справ Ізраїлю Гідеоном Сааром. Сторони відзначили важливість проведення найближчого майбутнього засідання Спільної міжурядової українсько-ізраїльської комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва, що має посилити партнерство та сприяти новим двостороннім проєктам.

Нагадаємо, що нове єгипетське агентство з закупівлі пшениці Mostakbal Misr забронювало близько пів мільйона тонн зерна з чорноморського регіону для імпорту в грудні та січні.

Єврокомісія розглядає можливість подати до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через їхню відмову скасувати заборону на ввезення українського зерна та іншої сільгосппродукції. За словами посадовця, Брюссель посилює контакти з урядами трьох країн, а всі варіанти подальших дій «залишаються на столі». Попри оновлену угоду, яка мала врахувати занепокоєння фермерів країн-членів ЄС, Варшава, Будапешт і Братислава продовжують блокувати український імпорт.

